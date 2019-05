Meghan Markle si rifiuta di incontrare Trump: incidente diplomatico?

editato in: da

Meghan Markle si rifiuta di incontrare Trump e rischia di scatenare un incidente diplomatico.

Secondo The Sun, la duchessa di Sussex avrebbe espresso una certa riluttanza di fronte alla possibilità di avere un incontro con il Presidente degli Stati Uniti, che il prossimo giugno volerà in Gran Bretagna insieme alla moglie Melania. Trump e la First Lady verranno accolti ufficialmente dalla Royal Family per celebrare i 75 anni del D-Day.

Ci sarà una cerimonia a Portsmouth dove, con molta probabilità, Meghan sarà assente. Per gli esperti, la duchessa di Sussex non si presenterà per via del suo congedo di maternità, ma molti sono convinti che dietro a questa decisione ci sia ben altro. Femminista, forte e indipendente, prima di diventare la moglie di Harry, Meghan è stata un’attivista politica.

Ha condotto diverse campagne contro il magnate americano e nel corso dell’ultima campagna elettorale per le presidenziali ha sostenuto Hillary Clinton. Non solo, il suo agente e uno dei suoi migliori amici, è un potente esponente democratico di New York.

Qualche tempo fa, nel corso di un’intervista rilasciata in tv, quando era solo un’attrice di Hollywood, Meghan aveva definito Trump un “misogino”, affermando che avrebbe votato il suo avversario perché non voleva “il mondo che dipinge lui”. Non solo: la star aveva persino paventato l’idea di trasferirsi in Canada qualora – come poi è accaduto – Trump avesse vinto le elezioni.

Insomma, Meghan non ha mai avuto paura di prendere posizioni radicali e sembra che anche questa volta lo farà. Mentre il mondo attende di scoprire con il fiato sospeso se il Royal Baby è nato oppure no, la Markle ancora una volta è pronta a disobbedire agli ordini della Regina. Il suo gesto – svelano gli osservatori – potrebbe far tremare la Corona e scatenarsi in un incidente diplomatico. Harry riuscirà a convincere la moglie a cambiare idea? Staremo a vedere cosa accadrà.