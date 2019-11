Meghan Markle rifiuta l’aiuto di Kate Middleton e fugge in Canada con Harry

editato in: da

Meghan Markle e Harry fuggono in Canada, lontani dai gossip e dal caos a Corte. Secondo le ultime indiscrezioni la duchessa di Sussex avrebbe raggiunto il Paese in gran segreto. Per la coppia sono iniziate le sei settimane di congedo dagli impegni della Royal Family.

Un’ottima occasione per salire su un aereo e concedersi una vacanza dai drammi di Corte, le liti con Kate Middleton e la ferocia dei tabloid. Dove sono volti Harry e Meghan? La location del loro viaggio e top secret, ma a lasciare un indizio sarebbero stati proprio i Sussex.

Nel messaggio pubblicato su Instagram per la festa del Ringraziamento infatti appare una foglia d’acero. Si tratta del simbolo del Canada (si trova anche sulla bandiera), un paese molto caro a Meghan Markle. L’ex attrice infatti ha vissuto per diverso tempo a Toronto per le riprese della serie tv Suits che le ha regalato un successo planetario.

I tabloid inglesi avevano parlato di una possibile fuga a Los Angeles da mamma Doria, ma secondo le indiscrezioni Harry e Meghan si sarebbero rifugiati in Canada. Una meta lontanissima dalla Gran Bretagna dove la coppia reale continua ad avere non pochi problemi. Da quando, qualche settimana fa, la Markle si è sfogata di fronte alle telecamere, dichiarando guerra ai tabloid, la situazione è precipitata.

La Regina si è infuriata con la duchessa e il nipote prediletto, così tanto che a Corte, Harry e Meghan sono stati isolati da tutti. Kate Middleton ha teso una mano alla Markle, offrendole il suo aiuto, ma, a quanto pare, l’ex star di Hollywood ha rifiutato.

Ribelle e decisa, la 38enne è decisa a non lasciarsi schiacciare dalle regole della Royal Family. Non solo: suo zio Mike ha svelato che Meghan nutrirebbe anche un forte rancore nei confronti della cognata che le impedirebbe di deporre le armi.