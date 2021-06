Meghan Markle, i riferimenti nascosti nel nome della figlia Lilibet Diana

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Meghan Markle e il Principe Harry sono genitori bis. Il 4 giugno è nata la loro secondogenita e l’annuncio del nome, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, ha immediatamente attirato grande attenzione e, soprattutto, diviso l’opinione pubblica tra chi sostiene la scelta della coppia e chi, invece, li accusa di aver preso una decisione fuori luogo dopo l’addio alla Famiglia Reale.

Il nome della bambina è chiaramente un omaggio alla Regina Elisabetta, alla quale il Duca di Sussex è profondamente legato nonostante le incomprensioni dell’ultimo periodo, e a Lady Diana Spencer, madre del di Harry. Almeno apparentemente, quindi, la scelta sarebbe stata ispirata dalle due donne della Famiglia Reale che più hanno avuto un’influenza nella vita del Principe

La decisione dei Duchi di Sussex, però, nasconde anche un riferimento che è passato inosservato a Doria Ragland, la madre di Meghan Markle. Lilibet, infatti, non è solo il soprannome con cui la Regina veniva chiamata dai suoi genitori e dal Principe Filippo, ma anche un nome con chiari riferimenti floreali. Harry e Meghan, nella quotidianità, chiameranno la bambina con il diminutivo Lili, che proviene da ‘lily’ e significa, appunto, giglio.

Il soprannome floreale, come rivelato dal magazine People, è strettamente legato all’infanzia della Markle. È stata proprio lei, in passato, a confessare attraverso il suo blog The Tig, chiuso dopo essersi fidanzata con il Principe Harry, che tra i suoi soprannomi c’era ‘Flower’, ‘fiore’. Ad utilizzarlo solo la madre Doria. Così, il nome di sua figlia, nasconde anche un dolce significato legato alla persona per lei più importante della sua famiglia.

D’altronde, Meghan non è nuova a nascondere importanti riferimenti nei suoi gesti e nei suoi lavori. Di recente la Duchessa di Sussex ha pubblicato un libro per bambini scritto da lei, ‘The Bench’, e dedicato ad Harry e al piccolo Archie. Tante le vignette che ritraggono padre e figlio in diverse situazioni. Una, però, è stata dedicata proprio alla piccola Lilibet Diana che, nel momento in cui la Markle scriveva, doveva ancora nascere.

Si tratta di una tenera illustrazione, realizzata dall’artista Christian Robinson, che ritrae la Markle mentre tiene in braccio la sua bambina. Ed è questa la prima immagine di Lilibet Diana. Il riferimento, ovviamente, non sazia la curiosità di coloro che non vedono l’ora di poter vedere una foto della piccola. I Duchi di Sussex la mostreranno a breve?