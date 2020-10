Meghan Markle ricompare sul web: pubblicato il sito della sua fondazione

editato in: da

Meghan Markle e Harry sono tornati online. Hanno pubblicato il sito della loro fondazione benefica Archewell. A dir la verità per il momento si tratta solo della homepage, ma bene presto il sito sarà riempito con tutte le attività svolte dalla associazione.

Dopo varie traversie burocratiche che hanno bloccato la loro associazione, finalmente Harry e Meghan vedono la luce e hanno potuto pubblicare il sito dedicato. I Sussex hanno deciso di intitolare la loro fondazione al figlio Archie. Infatti hanno scelto come nome, Archewell, che racchiude un duplice significato, come spiegato nell’hp del sito. Arche deriva dal greco arché che indica il principio, la fonte di un’azione. Ma è evidente anche il richiamo al nome di Baby Sussex, appunto Archie. Mentre well indica la fonte benefica, un posto dove si va a scavare in profondità.

Al momento online c’è solo una pagina dallo sfondo grigio che riporta il nome dell’associazione e il suo significato. E è data la possibilità di inserire la propria mail per ricevere tutte le iniziative svolte dalla fondazione.

Dunque, Harry e Meghan sono tornati sul web dopo che per mesi erano spariti a seguito del divorzio dalla Famiglia Reale, dopo che avevano aperto il loro profilo Instagram personale, staccandosi da William e Kate Middleton. Infatti, hanno dovuto chiudere i loro profili social come Duchi del Sussex non essendo più membri attivi della Monarchia. Lady Markle è un’appassionata del web, anche se recentemente ha criticato in modo quasi inopportuno chi utilizza i social, anche se la sua preoccupazione era rivolta più a chi ne fa un uso ossessivo.

La pubblicazione del sito ha sorpreso tutti, dato che ancora non era chiaro quando Harry e Meghan avrebbero potuto iniziare a svolgere le loro attività benefiche rivolte allo sviluppo dello “human tech”.