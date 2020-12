Meghan Markle, la sua ricetta preferita per Natale

editato in: da

Meghan Markle si prepara a festeggiare il primo Natale in California con suo marito Harry e il loro bambino Archie. Prima di diventare la Duchessa di Sussex, l’attrice si divertiva a condividere consigli e ricette sul suo blog dedicato al lifestyle, The Tig, che prende il nome dal Tignanello, uno dei suoi vini preferiti.

In un’intervista rilasciata a Grazia, Meghan svela la sua ricetta per un cocktail natalizio speziato al latte di mandorle, una bevanda perfetta da sorseggiare davanti al camino, in compagnia della famiglia e degli amici.

La bevanda è facile da preparare: basta procurarsi latte di mandorla, cannella, cardamomo, zenzero, chiodi di garofano, datteri e un’aggiunta finale di bourbon. Meghan consiglia di frullare tutti gli ingredienti, tranne l’alcol, in un frullatore e poi versare il contenuto in una piccola casseruola.

La bevanda si può gustare sia calda che fredda. A seconda dei gusti, il composto può essere riscaldato e poi versato in un bicchiere guarnito con un bastoncino di cannella oppure shakerato e servito in coppe di champagne con il bordo ricoperto di cannella o zucchero.

La Markle, inoltre, ammette che tende a comprare una notevole quantità di cibo, quando deve pianificare i pranzi per le festività. Per allietare il palato dei suoi ospiti, Meghan ama cucinare gli spicchi di patate con una miscela di olio, succo di limone, acero e un’aggiunta di pepe di Cayenna. Un piatto semplice e gustoso che necessita solo di mezz’ora di cottura.

Meghan ama stupire non solo offrendo un menù originale, ma anche accogliendoli con una tavola elegante. Pertanto, consiglia di utilizzare una tovaglia e dei tovaglioli bianchi, una scelta sobria ma sempre azzeccata. L’ex attrice fornisce preziosi suggerimenti anche su come dare un tocco festoso al corridoio e al soggiorno. Ad esempio, propone di reinventare le classiche ghirlande che decorano le scale e i camini, utilizzandoli per arricchire la cornice di uno specchio o di una bella opera d’arte.

La scorsa settimana Harry e Megan sono stati avvistati al Big Wave Dave’s Christmas Trees & Pumpkin Patch, un negozio situato all’interno del parcheggio del grande magazzino Macy’s a Santa Barbara. Secondo le notizie trapelate, i due trascorreranno le feste nella loro grande villa a Montecito con il piccolo Archie e la mamma di Meghan. Alcune fonti rivelano che i Reali ospiteranno il musicista David Foster e sua moglie Katharine McPhee.