Meghan Markle, la Regina sostituisce Harry nella famiglia

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Dopo la Megxit, i contrasti con Meghan Markle e le liti con William, la Regina sostituisce Harry nella famiglia reale, togliendo al nipote un ruolo chiave per darlo, secondo alcune indiscrezioni, alla principessa Anna. A svelarlo è Hello secondo cui da circa un mese The Queen starebbe progettando di “promuovere” la secondogenita rendendola Capitano Generale dei Royal Marines.

Fonti di Palazzo rivelano che Anna sarebbe “entusiasta” all’idea di ricoprire un ruolo che per molti anni è stato del duca di Edimburgo, scomparso qualche mese fa. Quando gli impegni del marito della Regina si erano ridotti, dopo 64 anni Filippo aveva scelto di passare il testimone a Harry. Il secondogenito di Diana non aveva nascosto l’emozione e la felicità per la scelta della nonna che ora, però, avrebbe deciso di cambiare direzione.

Tante cose infatti sono cambiate nell’ultimo periodo. Harry, che per tre anni è stato Comandante Generale, ha deciso di lasciare la Corona. Il passo indietro che The Queen aveva chiesto a lui e Meghan Markle dopo l’annuncio della Megxit non si è verificato e la coppia ha iniziato una nuova vita negli Stati Uniti. Circa un anno fa, Harry aveva indossato per l’ultima volta l’uniforme, partecipando a un concerto a Londra. Oggi che ha dovuto rinunciare alla divisa per amore di Meghan Markle (e decisione della Regina), un altro membro della Royal Family sarebbe pronto a prendere il suo posto.

Si tratta di Anna, secondogenita di Filippo ed Elisabetta, che si sta facendo sempre più spazio nella famiglia reale e potrebbe diventare la prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico. Patrona della Royal Navy e della Royal Marines Charity, Anna è anche fra i membri più tradizionalisti della Royal Family. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata proprio lei a criticare aspramente il comportamento di Meghan Markle poco dopo le nozze con Harry.

Nel frattempo il figlio di Carlo e Diana, lontano da Londra, sembra ormai deciso a iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Insieme a lui Meghan Markle e i due figli, Archie e Lilibet Diana, con cui guarda al futuro. La pace con la Royal Family sembra ancora lontana, nonostante i tentativi di Kate Middleton di riappacificare William con il fratello e i continui richiami della Regina.