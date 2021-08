Meghan Markle, la Regina convoca Kate e William per una riunione d’emergenza

editato in: da

La Regina convoca una riunione d’emergenza a Balmoral dopo le ultime notizie riguardo Harry e Meghan Markle. La Sovrana avrebbe chiesto a Kate Middleton e William di raggiungerla nella residenza in Scozia per discutere riguardo il futuro della Royal Family. Gli ultimi mesi d’altronde sono stati particolarmente difficili per i reali, alle prese con i continui scandali causati dai Sussex: prima l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, poi le rivelazioni di Harry su Carlo e infine l’annuncio di un libro che promette di far tremare la Corona.

Niente è riuscito a fermare la coppia e a riavvicinare Harry e William, nemmeno la morte del principe Filippo d’Edimburgo o l’inaugurazione della statua di Lady Diana. Per questo, in vista della pubblicazione del nuovo libro di Harry (per cui avrebbe già chiesto aiuto alla cugina Eugenia di York) la Sovrana avrebbe chiesto ai Cambridge di raggiungere al più presto Balmoral per discutere di questioni importanti.

Alla riunione dovrebbero partecipare anche la principessa Anna, il principe Edoardo con la moglie Sophie, Carlo con Camilla e persino Sarah Ferguson, che potrebbe fornire nuove informazioni riguardo Andrea, escluso dall’agenda reale per via dello scandalo e dei sospetti legati alla sua amicizia con Epstein.

Il castello di Balmoral è il luogo del cuore di Elisabetta II. Un posto magico in cui la Sovrana si è sempre rifugiata e dove ha vissuto momenti molto felici insieme al principe Filippo. The Queen è arrivata a Balmoral accolta dalle guardie d’onore fuori da cancello. Vestita con un cappello floreale e un cappotto rosa, è rimasta a parlare con gli ufficiali e ha salutato Cruachan IV, lo Shetland Pony che viene considerato come una mascotte della residenza.

A Balmoral, la Regina avrebbe intenzione di riunire la famiglia per discutere di ciò che accadrà nei prossimi mesi. I progetti futuri di Harry e Meghan Markle spaventano la Sovrana che vorrebbe correre ai ripari. “Sono attesi i figli Carlo, Edoardo e Andrea con le rispettive consorti, Camilla, Sophie e persino Sarah – ha rivelato una fonte del Daily Mail -. Arriveranno anche William e Kate Middleton, forse anche le principesse Eugenie e Beatrice di York”. Secondo le prime indiscrezioni nel suo libro Harry parlerà di Lady Diana, concentrandosi soprattutto sulla sua scomparsa e su chi reputa siano i responsabili.