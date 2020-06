Meghan Markle punta a Brad Pitt e scatena la gelosia di Jennifer Aniston

editato in: da

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Meghan Markle sta cercando di rifarsi una vita e una carriera a Los Angeles, dopo la parentesi britannica. E le sue mire pare si concentrino su Brad Pitt, al punto da scatenare qualche gelosia.

Stando a quanto riporta New Idea, Meghan vorrebbe tornare a recitare, ma non si accontenta di un copione qualunque. Ha infatti un sogno che conserva nel cassetto da anni: vuole girare un film con Brad Pitt e sta facendo di tutto per realizzarlo. Anche perché al momento l’impresa con Harry l’ha delusa parecchio.

Già prima di incontrare Harry, quando ancora non era famosa, avrebbe voluto lavorare con lui. Anzi, avrebbe voluto diventate la signora Pitt. All’epoca, racconta a New Idea una fonte vicina a Lady Markle, Brad stava divorziando da Jennifer Aniston e Meghan, anche se Angelina Jolie era già comparsa sulla scena, avrebbe confessato che le sarebbe piaciuto sposare Pitt.

Ovviamente non è accaduto, ma Lady Markle si è ampiamente consolata diventato la moglie del Principe Harry. Ora che è tornata a Hollywood, però, vuole realizzare il suo sogno. Se non le interessa più unirsi in matrimonio con Mr Pitt, vuole però lavorare con lui in un film.

Pare che Meg abbia chiesto al suo amico George Clooney di organizzare una cena con l’ex della Jolie, durante la quale intende illustrargli il suo progetto. “Quando Meghan si mette in testa una cosa, fa di tutto per realizzarla”, ha commentato la fonte.

A ostacolare i disegni della Markle, pare sia intervenuta Jennifer Aniston che in questo periodo si è riavvicinata all’ex. Rumors hollywoodiani affermano che la Aniston si sia ingelosita e sia soprattutto preoccupata delle reali intenzioni della moglie di Harry con Brad.

L’informatore del New Idea ha rivelato che Jen è piuttosto irritata dal progetto di Meghan: “Jennifer è amica di molte attrici che hanno fatto una dura gavetta per arrivare dove sono e non accetta che la Markle ottenga di lavorare in una grande produzione solo perché è la moglie di Harry. Ha detto inequivocabilmente a Brad che non è favorevole alla proposta di Meghan“.

Contrariamente alle preoccupazioni della Aniston, pare però che Brad Pitt, persona cordiale e affabile, non sarà in grado di dire no a Lady Markle per sempre.