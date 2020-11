Meghan Markle pronta per la scalata: cambia tutto il suo staff

editato in: da

Meghan Markle copia Kate Middleton col maxi cappotto nero

Uno staff completamente rinnovato per Meghan Markle e il principe Harry che hanno assunto un nuovo team che si possa occupare dei rapporti con la stampa. La coppia ormai ha fatto di Los Angeles la propria casa e quindi ha deciso di dare incarichi a esperti del posto affinché ne possano seguire i vari eventi e progetti. E con i nuovi collaboratori Meghan sembrerebbe proprio pronta alla scalata della società americana.

I Sussex recentemente sono stati protagonisti di un’intima cerimonia per il Remembrance Day recandosi al National Cemetery di Los Angeles per deporre la propria corona di fiori in memoria dei soldati del Commonwealth caduti in guerra. E per immortalare il momento hanno chiamato il fotografo delle celebrity, noto anche per gli scatti di moda, il fotografo Lee Morgan.

Nulla viene lasciato al caso, quindi, nemmeno sul piano della comunicazione con l’arrivo di due esperte che vanno a inserirsi nel team della coppia. Si tratta dell’ex responsabile della comunicazione di Pinterest, Christine Schirmer, che assumerà il compito di capo della comunicazione, e Toya Holness nuova segretaria stampa della coppia. A fare l’annuncio è stata la Sunshine Sachs, agenzia stampa a cui si sono affidati. Dalla Megxit lo staff della coppia è stato ridimensionato e rivisto. Basti pensare che Sara Latham, che prima era a capo delle comunicazioni, poi è stata spostata nell’ufficio privato della Regina. In Inghilterra è rimasto James Holt che si occupa delle comunicazioni nel regno Unito. Ora per coordinarlo ci sarà Christine Schirmer, che avrà il compito di gestire anche la segretaria della coppia. Del resto il suo curriculum dimostra grande esperienza nel settore della comunicazione dove ha lavorato in ambiti diversi: dal social Pinterest fino al Dipartimento delle Istruzioni di New York. Il team ha sede a Los Angeles e da qui potrà lavorerà vicino ai Sussex, che appaiono sempre più lontani dalla Famiglia Reale con consensi, nei confronti soprattutto dell’ex star di Suits, che sembrano essere calati. A capo dello staff da aprile Catherine St- Laurent, che ha anche il ruolo di direttore esecutivo di Archewell: fondazione benefica di cui è stato recentemente pubblicato parte del sito internet e il cui nome richiama quello del figlio Archie. Anche il curriculum di St – Laurent è di tutto rispetto: ha collaborato con la Bill e Melinda Gates Foundation e poi si è occupata della Pivotal Ventures. Uno staff forte e preparato che potrà seguire Meghan e Harry nei nuovi progetti.