Meghan Markle proibisce a Harry di tornare in Inghilterra

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

Meghan Markle ha proibito categoricamente a Harry di viaggiare in questo momento, soprattutto gli ha impedito di tornare in Inghilterra, nonostante suo padre Carlo sia positivo al coronavirus.

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato al Daily Mail che Meghan è stata chiara col marito: “In nessun caso, potrebbe star bene con lui se viaggia continuamente in questo momento”. L’insider ha anche sottolineato come la coppia sia frustrata perché vorrebbe fare di più per aiutare, ma non sono in grado di farlo. In oltre, c’è preoccupazione per Harry che nei primi giorni di marzo è entrato in contatto con suo padre Carlo.

Il Principe del Galles si trova ora in isolamento a Balmoral, nella sua dimora scozzese, dove per altro la Regina aveva invitato i Sussex a trascorrere l’estate con lei. Le sue condizioni per ora sono buone e i sintomi sono solo lievi. Ma l’apprensione non manca, anche da parte di Camilla che invece è risultata negativa al test.

Harry e Meghan hanno incontrato Carlo il 9 marzo durante la funzione per il Commonwealth Day nella Abbazia di Westminster. Dunque, c’è massima attenzione nel seguire l’iter di quarantena.

I Sussex sono isolati nella loro casa super lusso sull’isola di Vancouver e hanno imposto un rigido protocollo igienico al loro staff che è obbligato a indossare sempre guanti di lattice.

Un amico di Meghan ha confidato al Daily Mail che l’ex attrice è preoccupata per Harry che si sente “impotente” e “preoccupato” per sua nonna Elisabetta e per suo padre Carlo. Lady Markle ha rivelato ai suoi amici che suo marito ha contattato il fratello William. “Ha detto che questa crisi li ha davvero avvicinati tutti, specialmente Harry e William”. E avrebbe aggiunto che “Harry farà di tutto per aiutarli dal Canada”. La fonte ha anche sottolineato che: “Meghan ha affermato che sono grati di essere riusciti a vedere la Famiglia Reale prima che iniziasse l’emergenza”.

Intanto, Lady Markle ce la sta mettendo tutta a stemperare la tensione a casa, scherzando con gli amici e giocando coi suoi tre cani, Guy, Bogart e Oz.