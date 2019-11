Meghan Markle, Archie ha 6 mesi: tenere rivelazioni

editato in: da

Il piccolo Archie ha compiuto sei mesi l’altro ieri. I suoi genitori, i Duchi di Sussex, hanno recentemente condiviso dei teneri dettagli sui suoi progressi durante l’incontro con le famiglie di alcuni militari (p.e. i membri delle Guardie Gallesi e quelli del Reggimento delle Guardie a Piedi Coldstream).

Il tutto è avvenuto presso il Broom Farm Community Centre di Windsor (poco lontano da Frogmore Cottage), nel corsi di uno degli eventi di preparazione al Remembrance Day, ossia la giornata dedicata al ricordo delle vittime del primo conflitto mondiale.

In questo contesto, i Duchi di Sussex hanno condiviso alcuni dettagli della loro vita di genitori, raccontando che il piccolo Archie sta iniziando a gattonare e ha già due denti. Il Principe Harry ha inoltre elogiato chi porta avanti la vita familiare mentre il partner è in giro per il mondo per operazioni militari. Il Duca di Sussex ha poi espresso parole di vicinanza nei confronti dei militari che, mentre si trovano in servizio all’estero, perdono spesso molte tappe importanti della crescita dei loro figli.

Sull’account Instagram ufficiale dei Duchi di Sussex sono state pubblicate l’altro ieri diverse foto dedicate a questa visita, durante la quale Meghan Markle ha sfoggiato una camicia bianca e una gonna nera. La Duchessa di Sussex ha anche conversato con le mogli e i bambini dei militari.

La visita in questione, di natura non ufficiale, ha visto i Duchi di Sussex esternare un lato molto dolce e ben poco istituzionale. Durante l’incontro con le famiglie dei militari, Meghan Markle ha per esempio ricevuto un tenerissimo regalo da una bimba di nome Poppy Dean, che le ha porto una fetta di torta.

L’iniziativa di Meghan ed Harry ha incontrato il favore del Capitano Colin Lewis, membro delle Coldstream Guards. Il militare ha affermato che la visita dei Duchi di Sussex ha rappresentato un momento piacevole dopo 18 mesi non certo facili.

L’ufficiale ha altresì sottolineato che, a suo avviso, è molto importante che il Duca e la Duchessa di Sussex dedichino del tempo per capire le sfide che vengono affrontate ogni giorno da chi ha scelto la vita militare.

La visita di Meghan ed Harry alle famiglie dei militari presso il Broom Farm Community Centre è stata commentata positivamente anche da Helen Llewelyn-Usher, moglie dell’officiale comandante delle Guardie Gallesi Colonnello Henry Llewelyn-Usher.