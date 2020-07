Meghan Markle progetta la fuga per il suo compleanno

editato in: da

Meghan Markle, mamma normale con Archie

Meghan Markle si appresta a festeggiare, martedì 4 agosto, un compleanno speciale, ossia il primo dopo la decisione di abbandonare il ruolo di membro senior della Famiglia Reale. Secondo un insider, la madre del piccolo Archie avrebbe intenzione di trascorrere la serata del suo trentanovesimo compleanno a Montecito, una delle zone più esclusive della California.

Una fonte vicina a lei e a Harry ha confidato al Daily Mail che, qualunque cosa farà per il suo compleanno, la ex attrice ha intenzione di adottare un approccio low profile. La persona sopra ricordata, sempre nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate alla redazione del celebre tabloid, ha dichiarato che Harry e Meghan si sentirebbero in trappola nella villa che li ospita a Los Angeles e che sarebbe nei loro progetti un ulteriore cambio di residenza.

Il secondogenito di Carlo e sua moglie risiedono nella meravigliosa dimora di Beverly Ridge, una magione dal valore di 18 milioni di dollari, dallo scorso mese di marzo. Prima di trasferirsi a Los Angeles, la famiglia ha soggiornato in Canada.

Da quando vivono nella stupenda villa di LA, Harry e Meghan hanno centellinato le apparizioni in pubblico. Aiutati dalla madre dell’attrice Doria Ragland nella gestione del piccolo Archie sono in attesa, come sopra accennato, del giorno del compleanno di Meghan.

Nell’agosto dello scorso anno, con Archie di pochi mesi, Lady Markle festeggiò le sue 38 candeline con una giornata in famiglia a Frogmore Cottage, la residenza di Windsor che ha ospitato per pochi mesi lei e Harry.

Il 4 agosto 2019, venne recapitata presso la lussuosa magione una torta di carote preparata da Luminary Bakery, un’organizzazione che aiuta le donne che vivono una situazione di disagio economico o sociale a costruirsi un futuro grazie all’arte della pasticceria.

Da allora sono cambiate tantissime cose: Archie è cresciuto e soprattutto Harry e Meghan si sono allontanati dalla Famiglia Reale britannica, creando una spaccatura senza precedenti. Oggi come oggi, con la Regina e il Duca di Edimburgo pronti a recarsi a Balmoral per le vacanze estive come tutti gli anni, la donna che ha impersonato Rachel in Suits si appresta a tagliare un altro traguardo importante, l’ultimo compleanno prima del giro di boa dei 40, con il progetto di una ‘piccola fuga’ dalla quotidianità di questi ultimi mesi.