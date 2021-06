Meghan e Harry, l’onestà del Principe Edoardo sulla spaccatura e le tensioni

editato in: da

Il Principe Edoardo ha rilasciato un’intervista alla CNN in cui ha parlato delle tensioni tra la Royal Family e la coppia formata dal nipote Harry e Meghan Markle. Il figlio più giovane della Regina Elisabetta mantiene sempre un profilo piuttosto basso e di rado si lascia andare a confessioni circa le questioni di famiglia.

Questa volta però ha fatto un’eccezione, mostrando tra l’altro un atteggiamento conciliante nei confronti di Harry e Meghan, che con la nascita della secondogenita Lilibet Diana hanno (di nuovo) scatenato un bel trambusto. La Royal Couple ha deciso di dare alla piccola un doppio nome molto importante, coinvolgendo non solo la compianta madre del Principe Harry, Lady Diana Spencer, ma anche la stessa Regina Elisabetta. “Lilibet” è il suo soprannome da sempre, quello che le era stato dato dal padre Giorgio VI e che poi è stato prerogativa del Principe Filippo, l’uomo con cui ha condiviso un’intera vita (e il lungo regno).

“È difficile per tutti – ha detto il Conte di Wessex alla CNN -.(…) Auguriamo loro buona fortuna. È una decisione davvero difficile.(…) Beh, auguriamo loro solo felicità. È una notizia fantastica e assolutamente sì, spero che siano molto felici“. Poi il figlio di Sua Maestà si è soffermato sugli ultimi mesi, facendo un (non troppo) velato riferimento a quanto successo tra interviste al vetriolo, dichiarazioni e accuse pubbliche da parte di Harry e Meghan: “Abbiamo avuto tutti gli stessi riflettori puntati sulle nostre vite. Siamo stati sottoposti a una massiccia intrusione e tutto il resto. Tutti noi affrontiamo la cosa in modi diversi“.

L’intervista del Principe Edoardo è stata segnata da un dettaglio che certamente non è passato inosservato ai più. La CNN, infatti, l’ha mandata in onda il 10 giugno, proprio nel giorno in cui il compianto Principe Filippo, suo padre, avrebbe compiuto 100 anni. Un traguardo che non ha potuto raggiungere, stroncato dalla malattia, e che ha lasciato un vuoto enorme nella Famiglia Reale, soprattutto nella sua “Lilibet”.

Pochi giorni fa anche la moglie del Principe Edoardo, Sophie di Wessex, aveva aperto il cuore in una lunga intervista al Telegraph. Sulla stessa lunghezza d’onda del marito, la donna aveva lasciato intendere che la Royal Family non ha intenzione di abbandonare Harry e Meghan. In più aveva anche rivelato di aver avuto una conversazione “segreta” con il nipote, poco prima dei funerali del Principe Filippo. Nessun dettaglio, ma le sue parole di certo sono molto significative: “Siamo ancora una famiglia e lo saremo sempre, qualunque cosa accada”.