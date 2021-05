Meghan Markle, Harry in difficoltà nella sua nuova vita da celebrità

editato in: da

Harry al Vax Live senza Meghan Markle. Sul palco J.Lo e Selena Gomez

La vita di Meghan Markle e del Principe Harry è cambiata tantissimo negli ultimi anni. Dopo il matrimonio, infatti, hanno provato a continuare a lavorare a stretto contatto con la Royal Family. Poi, dopo tantissime tensioni, è arrivato lo strappo definitivo. La coppia, così, si è allontanata da Londra e dall’Inghilterra, cercando di costruire una nuova quotidianità.

La destinazione scelta è stata prima il Canada e, poi, gli Stati Uniti d’America. Ora Meghan e Harry si sono stabiliti a Montecito, a Santa Barbara, dove stanno crescendo loro figlio Archie e attendendo la nascita della loro bambina. Dopo aver detto addio a Buckingham Palace hanno iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, stringendo accordi con Netflix, concedendo interviste e realizzando docu-serie, senza mai dimenticare le attività benefiche.

Insomma, se in un primo momento era stata la Markle a rinunciare a tutto per adeguarsi alla vita di corte, adesso è il Principe Harry che sta sperimentando quella che per anni è stata, più o meno, la quotidianità di Meghan.

E sono proprio le recenti interviste rilasciate da Meghan e Harry che hanno allarmato una persona che, con il Principe, ha lavorato a stretto contatto. Si tratta della biografa reale Angela Levin, autrice del libro ‘Harry: Conversations with the Prince’, secondo la quale il nipote della Regina Elisabetta sarebbe sopraffatto dalla sua nuova vita da celebrità.

A farle comprendere lo stato d’animo di Harry sarebbe stata l’ultima intervista rilasciata ad Oprah per una docu-serie sulla salute mentale di Apple Tv, in cui si è lasciato andare senza filtri raccontando le difficoltà affrontate dopo la morte di Lady Diana e di come sia stata sua moglie a spingerlo ad affrontare i problemi di ansia, alcol e droghe con l’aiuto di un esperto. Ha, inoltre, accusato la Famiglia Reale di non aver fatto molto per aiutarli. L’autrice ha detto la sua attraverso tweet molto piccato dopo aver guardato il programma:

La sua vita sembra sempre troppo per lui e dovrebbe smetterla di essere una presuntuosa celebrità che dà lezioni.

Insomma, l’atteggiamento di Harry non è affatto gradito ad Angela Lay, che lo ha ben conosciuto in passato e che ora lo vede in difficoltà nella sua nuova vita. Il Principe, dopo i nuovi rimproveri rivolti al padre Carlo e al fratello William, tornerà a parlare o, come ha suggerito l’autrice, proverà a gestire meglio tutta la situazione?