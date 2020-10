Meghan Markle, il principe Filippo svela cosa pensa di lei: “Doveva fare come me”

editato in: da

Meghan Markle si dà un tono con la camicia a righe

Il principe Filippo per la prima volta rompe il silenzio e svela cosa pensa dell’addio alla Corona di Meghan Markle e Harry. La scelta dei duchi di Sussex di abbandonare la Royal Family e trasferirsi negli Stati Uniti non è piaciuta alla Regina, tantomeno a William e Kate Middleton, costretti ad assumere il peso di nuove responsabilità. Negli ultimi mesi tante cose sono cambiate a Londra e sono trapelate numerose indiscrezioni riguardo la reazione dei duchi di Sussex e della Sovrana alla Megxit.

L’unico a rimanere in silenzio era stato il principe Filippo, almeno sino ad oggi. In questi giorni il marito della Sovrana infatti si sarebbe pronunciato riguardo il comportamento di Meghan Markle. A svelarlo è Ingrid Seward, giornalista ed esperta riguardo la Royal Family, che ha pubblicato un libro intitolato Prince Philip Revealed: A Man of His Century. Nel volume la Seward riporta le parole di Filippo, furioso con il nipote e l’ex star di Suits per il loro comportamento.

In particolare il principe non avrebbe perdonato a Meghan la decisione di mettere la sua felicità e i suoi bisogni di fronte al bene della Corona, portando Harry lontano dalla famiglia e dai doveri di Corte. “Il principe non capisce cosa abbia reso così insopportabile la vita del nipote – ha raccontato l’esperta a FoxNews -. Harry e Meghan avevano tutto, una bella casa, un figlio perfetto. E un’opportunità unica di impattare globalmente con il proprio lavoro benefico”.

“Doveva fare come me”, avrebbe detto Filippo riferendosi a Meghan Markle. Il principe infatti non ha mai dimenticato il discorso avuto con re Giorgio VI, suo suocero, poco prima del matrimonio con Elisabetta. Nonostante le aspirazioni per il futuro e una carriera militare molto promettente, a Filippo venne chiesto di mettere da parte le sue ambizioni e di pensare solo al bene della monarchia britannica, restando accanto alla Sovrana. Una decisione, quella di Filippo, molto diversa da quella di Meghan, che, schiacciata dai doveri di Corte e perseguitata dalla stampa, ha scelto di abbandonare la Corona, insieme a Harry, e iniziare una nuova vita a Los Angeles dove può esprimersi liberamente e combattere le sue battaglie.