Meghan Markle, il primo regalo di Natale che fece a William

editato in: da

Meghan Markle copia Kate Middleton con la camicia a fiocco

Nell’ultimo anno i rapporti tra Meghan Markle e il Principe William non si può certo dire siano stati dei migliori, ma c’è stato un tempo in cui la Duchessa di Sussex e il Duca di Cambridge andavano d’amore e d’accordo, un po’ come è sempre stato tra Kate e Harry.

L’arrivo di Meghan a corte ha stravolto tutta una serie di regole fin dal suo esordio in famiglia. Nel 2017, infatti, fu invitata a trascorrere il Natale a Sandringham House, la residenza in cui la Regina Elisabetta e i suoi eredi da sempre festeggiano tutti insieme, scambiandosi doni e sorseggiando il tradizionale tè della Vigilia (una tradizione che risalirebbe addirittura ai tempi della Regina Vittoria, introdotta dal marito, il Principe Alberto).

Un invito già di per sé fuori dagli schemi, considerato che fino a quel momento a nessuno dei membri della Famiglia Reale era mai stato concesso di portare con sé persone esterne, se non dopo le nozze. La stessa Kate Middleton fu invitata solo dopo il matrimonio con William, quindi solo dopo essere entrata ufficialmente in famiglia.

Comprensibile, quindi, che Meghan volesse stupire tutti in un momento così importante. A questo si aggiunge un ulteriore livello di difficoltà: per Natale i Windsor non si scambiano dei normali regali, ma puntano su doni particolarmente ironici, per divertirsi fra loro.

In questo contesto, dunque, si inserisce l’omaggio assolutamente originale che l’ex attrice ha voluto fare al Principe William.

Secondo Omid Scobie e Carolyn Durand, i giornalisti autori della biografia Finding Freedom, che ripercorre la storia di Meghan e Harry e il loro allontanamento da Londra e dai Windsor, l’obiettivo di Meghan era quello di trovare l’oggetto perfetto che potesse impressionare il suo futuro cognato.

“Uno dei suoi regali fu un successo, un cucchiaio per William con incisa la scritta ‘Cereal killer’”, si legge nel libro. Dono la cui ironia sta all’assonanza tra la formula scritta nell’utensile e quella di “Serial killer”.

A quanto si apprende l’idea venne particolarmente apprezzata e per quella che poi sarebbe diventata la Duchessa di Sussex il test del primo Natale con la famiglia di Harry fu superato a pieni voti, solo dopo sarebbero arrivate le incomprensioni e i dissidi che hanno portato all’allontanamento dei due fratelli.

Questo sarà il primo Natale, dopo moltissimo tempo, che la Famiglia Reale non trascorrerà insieme al completo nella residenza di Sandringham, dove Elisabetta II e i suoi eredi sono soliti festeggiare questa ricorrenza.

A causa della pandemia, infatti, Sua Maestà ha reso noto che rimarrà al Castello di Windsor in compagnia del solo Principe Filippo e anche gli altri membri della Royal Family saranno separati, ognuno nelle loro dimore per via delle nuove restrizioni entrate in vigore in Regno Unito.