Meghan Markle prepara il divorzio da Harry. Parla una fonte alla Corte della Regina

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Il divorzio di Meghan Markle da Harry è già pronto. A svelarlo Wayne Dupree, esperta della famiglia reale, secondo cui il principe e l’ex attrice di Suits potrebbero presto dirsi addio. Il matrimonio d’altronde ha subito non pochi scossoni nell’ultimo periodo e ad aggravare la situazione sarebbe stato il completo disinteresse della duchessa di Sussex nei confronti di Carlo.

Il padre di Harry è risultato positivo al Coronavirus, ma Meghan ha impedito al marito di lasciare gli Stati Uniti per stargli accanto. Il ritorno a Londra è escluso e la Markle ha rifiutato anche gli appelli accorati che sarebbero arrivati da Kate Middleton e William, rimasti soli a fronteggiare l’emergenza ora che anche la Regina Elisabetta si è isolata dal resto del mondo.

Wayne Dupree ha affermato al Globe che Meghan e Harry sarebbero ai ferri corti e che la duchessa di Sussex avrebbe già pianificato il divorzio. I due si lasceranno entro cinque anni e, se prima era stata la Regina Elisabetta a chiedere al nipote di lasciare la moglie, adesso l’addio sarebbe nei piani della Markle. Il motivo? Harry non appoggia più le scelte della moglie che lo starebbe allontanando sempre di più dalla Royal Family.

Dopo la Megxit infatti la Markle non solo è tornata al cinema – doppierà un documentario della Disney sugli elefanti -, ma ha anche imposto al secondogenito di Diana di lasciare il Canada. La coppia infatti ha abbandonato Vancouver per volare a Los Angeles. Qui infatti Meghan ha molti più contatti e amici che la aiuteranno a rientrare nel mondo di Hollywood, un’idea che era nei suoi piani da sempre.

Nel frattempo a infuriarsi per il comportamento della Markle non sono stati solo Kate Middleton e William, ma anche tutta la Corte inglese. “Siamo sbalorditi e inorriditi – ha detto una fonte di Palazzo – perché la nazione sta attraversando un momento traumatico. Il principe Carlo e suo fratello Andrea sono fuori combattimento per motivi diversi e per loro questa era l’opportunità di mettere il Regno Unito davanti ai loro interessi”.