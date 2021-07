Meghan Markle, nuove preoccupazioni: il fratello al GF Vip australiano

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Non c’è pace per Meghan Markle e il Principe Harry che, nonostante l’allontanamento spontaneo da Buckingham Palace per vivere una vita lontano dall’attenzione costante dei media, continuano a far parlare di se con dichiarazioni e azioni. Questa volta, però, a far preoccupare i due è un membro della famiglia della Duchessa, che ha deciso di prendere parte ad un famoso progetto televisivo in Australia.

I rapporti tra Meghan e la Famiglia Reale non potrebbero essere più tesi di così: dopo le dichiarazioni rilasciate dalla Duchessa e il Principe Harry negli ultimi mesi, il gelo è più che mai evidente. A mettere in imbarazzo la Markle, però, potrebbe essere il fratellastro Thomas Markle Jr, 55 anni, che è stato scelto per partecipare alla versione australiana del Grande Fratello Vip.

E dato proprio il legame famigliare con Meghan, come si può immaginare, Thomas è un concorrente estremamente atteso e che, qualora il suo ingresso venisse confermato, attirerebbe molto l’attenzione. A quanto pare, sarebbe già arrivato a Sidney, dove starebbe affrontando la quarantena per poter poi entrare a far parte del reality.

Il legame tra Meghan e Thomas Jr è decisamente teso. I due, che sono uniti solo dal padre Thomas, non sono in buoni rapporti. Proprio il fratellastro della Markle, infatti, ha dichiarato in passato di aver implorato il Principe Harry di annullare il matrimonio con la sua sorellastra, perché non riteneva i due compatibili, e di averlo messo in guardia. Più volte, poi, si è lasciato andare a critiche e accuse alla Duchessa.

Se i rapporti con Thomas Jr sono pessimi, non vanno meglio quelli tra la Markle e il padre Thomas, che è stato estromesso dalle nozze reali della figlia dopo aver venduto delle fotografie di finti preparativi del matrimonio, generando fastidiosi pettegolezzi. Tutt’ora i due non si parlano.

È quindi facile immaginare come, all’interno di un reality come il Grande Fratello Vip, Thomas Jr, che in passato era stato intervistato anche da Barbara D’Urso, potrebbe facilmente lasciarsi andare ad altre affermazioni e rivelazioni che metterebbero in difficoltà la Duchessa di Sussex, già in una posizione complicata dopo il suo addio alla Royal Family. Qualora la partecipazione venisse confermata, Meghan Markle rilascerà delle dichiarazioni o eviterà di commentare il percorso del fratellastro?