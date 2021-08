editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

“Meghan Markle prende in giro la Regina”: è polemica per un video apparso nel giorno del 40esimo compleanno della moglie di Harry in cui Meghan scherza con l’amica Melissa McCarthy. La clip, girata nella casa californiana dei Sussex, è stata realizzata per la lanciare il progetto 40×40 che ha come obiettivo quello di aiutare giovani donne che hanno perso il lavoro a causa del Coronavirus.

Un tema importante, lanciato per i 40 anni dell’ex diva, in cui però si inserisce una polemica a causa di una piccola gag realizzata da Melissa McCarthy fra le risate di Meghan. Nel video infatti l’attrice indossa un cappello floreale, guanti e beve una tazza di tè, rappresentando, forse, la Regina. Lo scherzo è bastato a far infuriare tanti royal watchers secondo cui la Markle avrebbe lanciato una sfida alla Sovrana, prendendola in giro di fronte a tutti. “La duchessa ha mostrato cosa pensa davvero della royal family – ha scritto su Twitter la biografa Angela Levin -. Ha ottenuto ciò che voleva, pensa di essere più astuta. Ora si attende soltanto lo sfogo del marito Harry nel suo prossimo libro. C’è qualcun altro che pensa che Meghan e Melissa stessero prendendo in giro Sua Maestà?”.

La scrittrice ha ricevuto numerose risposte e in tanti hanno criticato la moglie di Harry per il suo atteggiamento che sarebbe poco rispettoso nei confronti della Sovrana. “Sono davvero tristi”, ha scritto qualcuno. “Meghan è scortese e soprattutto ingrata, la popolarità che ha oggi la deve anche al matrimonio con Harry”, si legge ancora. Sulla questione è intervenuto anche Robert Jobson, noto biografo reale, che ha tentato di smorzare i toni della polemica: “Credo sia una caricatura obsoleta degli inglesi”, ha spiegato.

Le accuse contro Meghan arrivano dopo gli auguri, piuttosto gelidi, della famiglia reale. In occasione del suo compleanno Kate Middleton e William hanno inviato alla moglie di Harry un messaggio glaciale, proprio come la Regina e Carlo. Segno che le tensioni all’interno della Royal Family non sono terminate. Non solo: se Eugenia di York ha aderito al progetto di Meghan, nessuno fra gli altri reali ne ha fatto cenno, ignorando l’appello della Markle.