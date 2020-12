Meghan Markle prende in giro Harry in un audio e fa arrabbiare la Regina

editato in: da

Meghan Markle copia Kate Middleton con la camicia a fiocco

Meghan Markle prende in giro Harry nell’audio che annuncia il loro podcast. I Sussex sono pronti a iniziare una nuova avventura dopo aver firmato un contratto milionario con Spotify. Il primo appuntamento è previsto per la fine di dicembre, ma è già stato diffuso un promo in cui Harry e Meghan salutano i fan e l’ex star di Suits, a sorpresa, prende in giro il marito per la sua pronuncia.

Nell’audio, che ha entusiasmato i fan, Harry e Meghan si presentano e l’ex attrice ironizza riguardo la voce del marito: “Inizia tu, col tuo accento suona davvero bene”, dice ridendo. Poi aggiunge: “La nostra passione è incontrare persone e ascoltare le loro storie. Vogliamo proporvi voci che forse non avete mai ascoltato prima, vogliamo cercare nuove prospettive”. L’obiettivo? Parlare di temi importanti che stanno a cuore a entrambi. “Gentilezza e compassione saranno alla base di tutto ciò che ascolterete da Archewell Audio”, spiegano nel promo. Nel promo i due canticchiano una melodia natalizia, poi spiegano: “Troppe persone hanno vissuto un anno di dolori e incertezze, ma il 2020 ci ha anche mostrato infiniti gesti di compassione e gentilezza”. L’audio si conclude con un saluto speciale di Meghan: “Siamo così entusiasti. Seguiteci gratis su Spotify. A presto”.

Dopo la Megxit, Harry e Meghan hanno cambiato vita, allontanandosi dalla Royal Family e seguendo una strada differente da quella che la Regina sognava per loro. Negli Stati Uniti la coppia ha trovato anche un nuovo lavoro, dopo aver acquistato una magione da milioni di dollari. Ha infatti firmato un contratto milionario con Spotify tramite la Archewell Audio, la compagnia audio che è legata alla Fondazione benefica dedicata al figlio Archie.

L’accordo con Spotify arriva a pochi mesi dalla firma di un altro contratto, quello con Netflix, che vale ben 150 milioni di dollari. Superate le difficoltà iniziali, Meghan e Harry sono riusciti a trovare l’indipendenza economica dalla Royal Family. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dai tabloid, il nuovo lavoro dei Sussex avrebbe fatto arrabbiare la Regina, che da sempre spera in un ritorno del nipote a Londra. Sino ad oggi tutti i tentativi di riportare Harry in Inghilterra sono falliti, ma il riavvicinamento con William (valutato con scetticismo da Kate Middleton), potrebbe aiutare The Queen a realizzare questo desiderio.