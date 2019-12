Meghan Markle, le rivelazioni della migliore amica sulla cartolina di Natale

editato in: da

Meghan Markle: i look migliori del 2019 (e le cadute di stile)

Il 2019 ormai agli sgoccioli è stato ricco di polemiche per i Duchi di Sussex. Da questo punto di vista, il periodo di Natale non si è rivelato diverso rispetto ad altri. Meghan e Harry sono infatti al centro di un nuovo piccolo scandalo: il 24 dicembre, un articolo del Daily Mail ha puntato il dito contro la coppia accusandoli di aver ritoccato con Photoshop la cartolina di Natale che li ritrae assieme al piccolo Archie, indiscusso protagonista dell’immagine.

La foto, divulgata per la prima volta sul profilo Twitter ufficiale della Queen’s Commonwealth Trust, mostra Archie che gattona verso la fotocamera. Dietro di lui ci sono Harry e Meghan che sorridono e sullo sfondo l’albero di Natale. Secondo i giornalisti del tabloid britannico, il volto della Duchessa di Sussex è messo a fuoco molto meglio rispetto a quello del marito, questo nonostante la medesima distanza che li separa dal figlio di sette mesi.

L’articolo, uscito come già detto il giorno della vigilia, ha dato il via a una polemica e a dei gossip che parlano di un ritocco effettuato per enfatizzare il volto dell’ex attrice di Suits. A dire la sua in merito ci ha pensato l’autrice stessa dello scatto, ossia l’attrice Janina Gavankar, una delle migliori amiche di Lady Markle.

Tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la Gavankar si è rivolta direttamente al Daily Mail, smentendo qualsiasi ritocco sulla foto da lei stessa scattata. Il post è tutto tranne che tenero. L’attrice statunitense ha infatti fatto riferimento alla lettera privata di Meghan che il giornale ha pubblicato all’inizio del 2019 (“campaign against my friend”) e ha invitato a tornare tutti allo spirito del Natale, lasciando da parte lo spirito della cattiveria.

Cosa hanno detto i Duchi di Sussex in merito a questa nuova polemica? Harry e Meghan non hanno rilasciato alcun commento. Il nipote della Regina Elisabetta e la consorte, che come ben si sa non hanno festeggiato Natale con il resto della famiglia e non hanno presenziato alla funzione religiosa presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena, stanno trascorrendo del tempo in Canada lontano dai riflettori, ovviamente assieme al piccolo Archie.