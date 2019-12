Meghan Markle, il piano segreto per sfidare Kate Middleton

editato in: da

Meghan Markle trama alle spalle di Kate Middleton e si prepara a un colpo di scena che potrebbe cambiare le sue sorti all’interno della Royal Family. La duchessa di Sussex è ufficialmente in pausa dagli impegni reali e per sei settimane si godrà la compagnia del piccolo Archie e del marito Harry. Ma di sicuro non resterà ferma.

Secondo quanto svelato dal Telegraph, Meghan starebbe lavorando anche ora che è in ferie. Il motivo? L’ex star di Suits sarebbe pronta a battere la cognata Kate in un campo a lei molto caro: la beneficenza. Ma andiamo con ordine. Come è ormai noto, poco dopo le nozze, la Markle ed Harry hanno lasciato la Royal Foundation, che era stata fondata nel 2009 dai figli di Diana e oggi viene guidata esclusivamente da William e Kate.

Meghan dunque avrebbe in programma di creare una nuova associazione benefica e starebbe pensando in grande. “Sta lavorando a questo progetto da tantissimo tempo – ha spiegato una fonte al tabloid – la vede come l’occasione di costruire un’eredità come il nuovo volto della Royal Family, con Harry al suo fianco”.

I lavori per creare la fondazione, che sfiderà quella di Kate, sono già iniziati e la Markle starebbe lavorando in segreto al progetto anche ora che è in vacanza. Per farlo avrebbe chiesto l’aiuto di Keleigh Thomas Morgan, nota pr di Hollywood che in passato curava le pubbliche relazioni dell’attrice. Oggi lei e Meghan sono rimaste amiche e Keleigh lavora presso lo studio Sunshine Sachs.

Il piano della duchessa di Sussex è di utilizzare i contatti che ha negli Stati Uniti, chiedendo aiuto agli amici dello showbiz. Fra loro George Clooney e la moglie Amal, che si sarebbero già mobilitati per dare una mano a Meghan, ma anche Oprah Winfrey, la potentissima conduttrice americana con cui sua madre fa yoga.

Secondo alcune fonti la fondazione dei Sussex verrà svelata in primavera, Kate dunque ha ancora tempo per respingere l’attacco di Meghan. Nelle scorse settimane sembrava che fra le duchesse fosse tornato il sereno, ma, ora più che mai, la Markle ha bisogno di migliorare la sua immagine pubblica ed è pronta a tutto per riuscirci.