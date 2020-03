Meghan Markle perde il titolo e Kate Middleton omaggia Diana su Instagram

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

Meghan Markle perde definitivamente il suo titolo, mentre Kate Middleton omaggio Lady Diana su Instagram. Le due duchesse non potrebbero essere più lontane e ormai viaggiano su binari paralleli, vivendo esistenze molto diverse. L’ex star di Suits e Harry hanno ormai chiuso con la Royal Family e sembrano decisi a costruirsi una vita lontano da Londra.

Kate e William invece sono sempre più oberati dagli impegni dopo che la Regina Elisabetta si è ritirata a Windsor, mentre Carlo si è rifugiato nella sua tenuta in Scozia. Ora è tutto sulle spalle dei duchi di Cambridge e sono loro a comandare, mentre Meghan e Harry hanno rifiutato ogni richiesta di aiuto.

Nel frattempo il distacco dei Sussex dalla Famiglia Reale si fa sempre più netto e Meghan ha già perso il suo titolo. Come fa notare TMZ, le associazioni benefiche che collaborano con la Markle hanno eliminato dai loro siti internet tutti i riferimenti al suo ruolo nella Royal Family, facendo scomparire il termine “Altezza reale”, per sostituirlo con un semplice duchessa di Sussex.

Nessun commento da Kate Middleton che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe piuttosto arrabbiata con l’ex cognata. Catherine è ormai entrata nel suo ruolo di consorte del futuro re William e sta affrontando le difficoltà di questo momento con grande coraggio. Senza però dimenticare la famiglia e in particolare Lady Diana e Harry. I Cambridge infatti hanno postato sul loro profilo Instagram alcune foto che ricordano la Principessa del Galles e i suoi figli. Uno scatto pubblicato il giorno della Festa della mamma che sembra un modo per tendere la mano al fratello di William.

Nello scatto i due principi sorridono insieme a Diana durante una vacanza in Norfolk. Uno scatto che ricorda i tempi in cui i fratelli erano uniti e felici e un modo, forse, per tendere la mano a Harry che si è allontanato da William in questo periodo.