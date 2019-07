Meghan Markle, perché Diana sarebbe entrata in conflitto con lei

editato in: da

Lady Diana non sarebbe stata entusiasta di Meghan Markle mentre, con tutta probabilità, avrebbe adorato l’altra nuora, Kate Middleton.

Ad affermarlo con sicurezza ai tabloid britannici è Lady Colin Campbell, una delle regine del jet set mondano britannico ed esperta di faccende reali, tanto da aver pubblicato tre libri sulle vicende di casa Windsor. Lady Colin Campbell, all’epoca, era amica e confidente di Lady D. Chi meglio di lei può dire come la principessa avrebbe accolto le mogli scelte dai suoi due figli?

L’esperta premette innanzitutto che Diana avrebbe sempre e comunque sostenuto le scelte di William e Harry, perché la felicità dei suoi figli è sempre stata la preoccupazione principale della Principessa. Nonostante questo Lady D, quasi sicuramente, avrebbe accolto a braccia aperte la moglie di William, mentre avrebbe potuto avere titubanze sulla compagna scelta da Harry.

Quello che più stupisce è il motivo per il quale – secondo Lady Colin – tra Meghan e la suocera non sarebbe corso buon sangue. Pare che, la giovane Duchessa di Sussex somigli molto per carattere, alla madre di Harry, e due così donne volitive e di gran personalità si sarebbero di certo scontrate.

“Non è un caso”- spiega l’esperta di casa reale -“ che Meghan sia un’attrice e che, a un certo punto della sua vita, Diana venisse chiamata dispregiativamente ‘l’attrice’”.

Ma le similitudini e il confronto tra le due donne non finiscono qui: “Meghan mi sembra più istruita e più consapevole di Diana, davvero troppo fiduciosa in se stessa.”- afferma Lady Colin “Speriamo che, tra le somiglianze, non soffra anche dell’instabilità psicologica di Lady D.” E aggiunge: “Meghan è una ragazza che voleva a tutti i costi diventare principessa e ci è riuscita. Mi auguro per lei che la sua ambizione venga soddisfatta”.

E pare che Meghan sia sulla buona strada, visto che è la stessa cronista reale a raccontare che la Duchessa di Sussex ha cambiato moltissimo la vita del principe Harry, e che lui è completamente pazzo della moglie. Tanto che, secondo un documentario di Channel 5, intitolato “Kate vs Meghan, principesse in guerra”, la frattura nel rapporto tra i due figli di Lady D non sarebbe dovuta all’antipatia tra le due mogli, bensì riguarderebbe in realtà i due fratelli. E il motivo sarebbe, ancora una volta, Meghan Markle: William non avrebbe approvato la scelta di Harry di sposarla ,e il Duca di Sussex non avrebbe esitato a litigare con il fratello maggiore, per difendere la moglie americana.