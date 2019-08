Meghan Markle, in pellegrinaggio con Harry per celebrare Lady Diana

editato in: da

Lady Diana è ancora estremamente presente nella vita di Harry e William. Sarà per questo motivo che Meghan Markle ha deciso di intraprende un viaggio dal grande valore emotivo.

Insieme al marito Harry e al figlio Archie, Meghan visiterà, per la prima volta in assoluto, il luogo in cui è sepolta Lady Diana. Un gesto di grande significato e che testimonia quanto l’assenza di Diana pesi ancora molto nella vita di Harry.

I duchi di Sussex, accompagnati dal piccolo Archie, visiteranno Althorp nel Northamptons in occasione del ventiduesimo anniversario di morte della mamma di Harry e William. È, infatti, lì che è sepolta Diana Spencer, su una piccola isola privata raggiungibile solo in barca e non accessibile a turisti e visitatori. William e Harry vi si recavano, almeno fino al 2017, almeno due volte l’anno, nella data della morte di Lady Diana e nel giorno del suo compleanno.

Harry e Meghan, d’altronde, hanno costantemente tenuto vivo il ricordo di Lady Diana, sin dal loro fidanzamento. L’anello che Harry ha donato alla sua promessa sposa in occasione della proposta di matrimonio, ad esempio, conteneva due diamanti che provenivano dalla collezione di gioielli di Diana.

Un forte tributo a Diana, poi, è avvenuto In occasione della Festa della Mamma, quando la coppia ha pubblicato la foto di un piedino del piccolo Archie su un letto di Nontiscordardime, fiori preferiti di Lady Diana. Anche lui, per la prima volta, seppur ancora molto piccolo, visiterà il luogo in cui riposa la nonna: che sia l’inizio di una tradizione di famiglia?

A organizzare tutto il viaggio, in verità, sembra essere stato Harry. Uno dei suoi desideri, infatti, era proprio quello di portare la sua famiglia ad Althorp. Un gesto che, probabilmente, troverà l’approvazione della famiglia di Diana, con la quale Harry è in ottimi rapporti, e, soprattutto, del popolo inglese.

Proprio negli ultimi tempi, infatti, i duchi di Sussex hanno scatenato qualche critica della popolazione per via della quantità di denaro che hanno speso per il matrimonio, per il viaggio di nozze, le vacanze e la ristrutturazione del Frogmore Cottage. Una polemica che ha fatto calare vertiginosamente l’apprezzamento nei confronti di Meghan e che ha preoccupato anche Buckingham Palace e il principe William in persona. Questo viaggio in onore di Lady Diana, tanto amata dai sudditi, basterà ad Harry e Meghan per farsi perdonare?