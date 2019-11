Meghan Markle, le parole (durissime) di William a Harry

editato in: da

Cosa è successo davvero fra Harry e William? Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal Daily Express all’origine degli attriti fra i due fratelli ci sarebbero Meghan Markle e alcune parole, durissime, del primogenito di Lady Diana nei suoi confronti.

Harry ha iniziato a frequentare l’attrice di Suits nel 2016 e da subito la stampa britannica ha portato alla luce il suo passato sentimentale. Americana, figlia di genitori separati, Meghan ha alle spalle un matrimonio, finito, con Trevor Engelson, produttore cinematografico. Dettagli che da subito avevano creato dubbi e paure nella Royal Family, spingendo anche William a reagire.

Il primogenito di Diana e Carlo, nel 2017, un anno prima delle nozze, avrebbe avuto un lungo discorso con Harry, chiedendogli se fosse sicuro di sposare Meghan nonostante il suo passato, la sua famiglia particolare e il fatto che fosse americana e non inglese. Parole che, come svelano fonti di Palazzo, avrebbero creato una prima forte distanza fra i fratelli.

Harry infatti avrebbe interpretato il gesto di William come un rifiuto nei confronti della Markle e non si sarebbe sentito supportato. Dopo la morte di Lady D, venuta a mancare tragicamente nell’agosto del 1997, i fratelli si erano ripromessi di rimanere sempre uniti e di non lasciarsi mai. Una promessa che Harry avrebbe considerato infranta dopo le parole di William.

Se il secondogenito di Lady Diana e Kate Middleton hanno sempre avuto un ottimo rapporto lo stesso non si può dire degli altri due cognati. William e Meghan non sono mai riusciti a creare un legame solido e fra loro c’è sempre stata grande freddezza. Lo stesso Harry di recente si è sfogato durante il tour in Sudafrica ammettendo l’esistenza di tensioni con il fratello maggiore. Problemi che sembrano ormai irreparabili e che, nonostante l’intervento della Regina Elisabetta, potrebbero portare i duchi di Sussex a trasferirsi negli Stati Uniti con il piccolo Archie.