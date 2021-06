Meghan Markle, un altro parente le volta le spalle (e lo fa in anonimato)

editato in: da

Il rapporto di Meghan Markle con la sua famiglia è sempre stato difficile (e forse ‘difficile’ è un eufemismo). La duchessa di Sussex è felicissima per la nascita della secondogenita, Lilibet “Lily” Diana, ma non è un periodo d’oro per lei e per Harry. I tabloid, infatti, non concedono respiro, e adesso un altro parente di Meghan le volta le spalle, e lo fa addirittura in anonimato.

L’intervista è stata rilasciata per Fox News: “Molto probabilmente, non parleremo mai più“. A patto di rispettare la sua privacy, il membro della famiglia – non si sa se maschio o femmina – ha sottolineato come, dopo essere diventata una Reale nel 2018, Meghan si sia praticamente sentita al di sopra di tutto, comprese le sue origini, mettendo da parte la sua famiglia naturale.

L’allontanamento, però, come riporta la fonte a Fox News, è stato conseguente alle scelte della Duchessa di Sussex: non ci sono piani di recupero o riavvicinamento, come quelli messi in atto da Kate nei confronti di William e Harry. Non c’è all’orizzonte alcun desiderio di chiarirsi, di venirsi incontro o parlarsi nuovamente.

“Ho la mia famiglia, sinceramente non potremmo essere più felici dell’amore che condividiamo. Di Meghan e ‘quelli‘ non me ne potrebbe fregare di meno“. Un’umiliazione per la Duchessa di Sussex, o un motivo in più per porre un muro tra lei e la sua famiglia? I legami – piuttosto tesi – di Meghan sono stati al centro del gossip di tutto il mondo, sin da quando è intervenuto anche il padre, Thomas Markle, che non è stato nemmeno al matrimonio della figlia.

Come non citare, inoltre, la sorellastra di Meghan, Samantha Markle, che l’ha aspramente criticata più volte, in particolare dopo la Megxit, dicendo che la sorella è “venuta meno ai doveri reali, non ha considerato minimamente le persone coinvolte e non ha dato il buon esempio”. Il proverbio ‘parenti serpenti‘, nel caso dei Markle, sembra praticamente cucito su misura per loro.

Tuttavia, sebbene le difficoltà del rapporto e il comportamento della Duchessa, il parente aggiunge che: “Sono felice per loro, per il fatto che abbiano creato una famiglia. Questa è la cosa più gratificante del mondo e auguro il meglio”. Un commento che lascia anche spazio al bene. Per il momento, nessun portavoce della Markle ha risposto. Probabilmente, è impegnata con Lilibet, Archie e Harry: la loro famiglia è al completo e, nonostante le diatribe con la BBC e la durezza dei tabloid, non potrebbe che essere più che felice.