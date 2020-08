Meghan Markle avrebbe voluto il padre al Royal Wedding: il compromesso con i media inglesi

editato in: da

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

La vita a corte di Meghan Markle non è mai stata molto semplice e, proprio per questo, si è conclusa con un rumorosissimo divorzio dalla Famiglia Reale che, dopo mesi, continua ancora a tenere banco. Nonostante il costante sostegno di Harry, i dispiaceri e le delusioni, per la contessa di Sussex, sono iniziati già prima delle nozze.

Il rapporto burrascoso tra Meghan Markle e suo padre Thomas è ormai noto ai più. Proprio a pochi giorni dalle nozze della figlia, infatti, l’uomo aveva venduto alla stampa, in cambio di soldi, fotografie esclusive dei preparativi della Royal Wedding. Un gesto che, poi, gli è costato molto caro.

Meghan, infatti, per mettere a tacere le polemiche, aveva dovuto cedere a un compromesso e rinunciare alla partecipazione del padre alle sue nozze, dovendo accontentarsi della sola presenza della madre.

Stando a quanto riportato dalla nuova biografia non ufficiale di Harry e Meghan, Finding Freedom, la Markle sarebbe rimasta molto delusa dal gesto del padre, ma, a farla arrabbiare ancora di più, sarebbe stato l’atteggiamento della stampa.

La Duchessa, infatti, incolperebbe proprio i media inglesi, rei di aver corrotto Thomas Markle con ingenti somme di denaro e di averlo tentato insistentemente. Le richieste, infatti, si sarebbero protratte per mesi prima del matrimonio, fino a che l’uomo, spinto anche dalla sorella maggiore della Contessa, non si sarebbe convinto a cedere. Secondo un estratto del libro, riportato dal Sunday Times, Meghan avrebbe, quindi, dichiarato che la vera vittima di tutta la faccenda sarebbe stato proprio suo padre:

Mio padre non li hai mai cercati. Penso davvero che sia lui la vittima – avrebbe detto la Markle – e ora mi sento triste perché credo che sia stato completamente corrotto.

Per questa sua convinzione, Meghan avrebbe, quindi, fortemente desiderato il padre alle sue nozze. Sarebbe, inoltre, stata molto preoccupata per la sua salute e, dopo il matrimonio, gli avrebbe mandato numerosi messaggi, che, invece, sono stati smentiti dal fratellastro della Contessa Thomas Markle Junior. Il loro rapporto, però, si è definitivamente incrinato e, ancora oggi, i due non hanno riallacciato i rapporti.

Meghan, ora che, insieme a Harry, ha rinunciato al titolo di Altezza Reale, troverà il modo di fare pace con Thomas Markle?