Meghan Markle, il gesto inaspettato della Regina mentre Kate è in crisi

editato in: da

Clara Loughran, Senior Programme Coordinator dei Duchi di Sussex e amica di Meghan Markle, ha ricevuto dalla Regina Elisabetta l’onorificenza dell’Ordine Reale Vittoriano, istituito nel 1896 dalla Regina Vittoria.

Questo importante riconoscimento è riservato a persone che, nel corso dell’anno, hanno servito la Sovrana o un membro della Royal Family. Clara Loughran, la donna che ha consegnato il bouquet a Meghan Markle alla fine della cerimonia nuziale il 19 maggio del 2018, non è la prima volta che riceve un riconoscimento dai Reali per via del suo duro lavoro.

Vero e proprio braccio destro dei Sussex, è sposata con l’ex addetto stampa di Kate e William. Nel 2018, pochi mesi dopo il Royal Wedding, ha accompagnato Harry e Meghan durante il tour in Nuova Zelanda, il primo dei numerosi viaggi che la Duchessa ha vissuto nel corso della sua gravidanza.

La Loughran, 32 anni, è tra le 1.097 persone che hanno ricevuto onorificenze da parte della Regina Elisabetta. Tra gli altri nomi è possibile ricordare l’indimenticabile Sandy di Grease Olivia Newton-John, il cantante Elton John e la vincitrice di Bake Off Nadiya Hussein.

In occasione della fine del 2019 – un anno per lei non certo facile visti gli scandali che hanno coinvolto il Principe Andrea e i problemi di salute di Filippo – la Regina Elisabetta ha reso cavaliere del Royal Victorian Order anche il suo segretario privato, Sir Edward Young, responsabile delle relazioni tra Downing Street e le nazioni del Commonwealth, Paesi dove Elisabetta è capo di Stato.

Tornando al riconoscimento a Clara Loughran, ricordiamo che arriva in un momento in cui Meghan sembra in procinto di prendersi una rivincita nei confronti Kate Middleton. Dopo un anno all’insegna dei contrasti con la stampa, la Duchessa di Sussex, che sta attualmente trascorrendo un periodo di pausa in Canada in compagnia del marito e del piccolo Archie, è pronta a registrare il suo marchio ufficiale.

E Kate? La Duchessa di Cambridge, dopo aver palesato una palpabile tensione con William nel corso della funzione religiosa natalizia, si prepara a iniziare il 2020 spegnendo 38 candeline – il suo compleanno è il 9 gennaio – e a partire per le Antille. Secondo un insider, William starebbe pianificando un viaggio a Mustique, piccola ed esclusiva isola privata.

I Duchi di Cambridge partiranno assieme ai tre figli e alle tate di famiglia che, sempre secondo la suddetta fonte, si occuperanno dei bambini mentre Kate e William passeranno del tempo esclusivo in coppia fra trattamenti spa e lezioni di surf.