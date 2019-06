Meghan Markle, la nuova vita che ha imposto a suo marito Harry

editato in: da

Cosa non si farebbe per amore! Si sa che quando siamo innamorati scopriamo lati di noi stessi che nemmeno immaginavamo, e ci ritroviamo a fare cose per noi inusuali. Questo succede anche nella royal family. Basta guardare la rivoluzione che il ciclone Meghan sta portando nella vita di Harry.

I tabloid britannici non hanno dubbi: dimenticate il ragazzo goliardico e scatenato, amante dei party e delle notti turbolente, l’ex principe delle feste è ora il principe salutista.

Eh si, pare proprio che lo stile di vita di Harry, da quando nella sua esistenza c’è Meghan, sia cambiato radicalmente.

Gli amici della coppia raccontano ai cronisti increduli che ogni mattina Harry inizia la sua giornata con l’energia e il nutrimento di un sanissimo succo vegetale, proprio come fa la mogliettina da anni.

Meghan, d’alltronde, è considerata una vera e propria ‘influencer’ salutista. Prima di entrare a far parte della royal family infatti, ha tenuto per anni un blog seguitissimo su benessere, alimentazione sana e corretti stili di vita.

Un interesse ereditato dalla madre, Doria Ragland, ex insegnante di yoga, che condivide con la figlia, sin da quando lei era piccola, il culto per la cura del corpo e la filosofia mens sana in corpore sano.

Lo studio e la pratica dello yoga è una grande passione per la duchessa di Sussex, che non ci ha rinunciato mai, nemmeno quando era impegnata per molte ore al giorno sul set della serie Suits, a Toronto. Per continuare la sua pratica, Meghan era disposta ad alzarsi ad orari impossibili, pur di ritagliarsi un piccolo spazio della sua giornata, per non trascurare il suo amato yoga.

Una passione che, ovviamente, ha portato anche a Frogmore Cottage. Secondo quanto raccontano i bene informati, la duchessa ha sistemato una sala per la pratica di baby yoga, una variante pensata per mamme con bebè, a cui ha intenzione di dedicarsi con il piccolo Archie.

Da questa rivoluzione verde non poteva rimanere esente Harry che, oltre ad essersi aperto a un regime alimentare più sano, secondo i tabloid, starebbe anche iniziando a prendere lezioni di yoga, per entrare ancora di più nel mondo green della moglie e condividere con lei questa sua passione.

Un vero salto nello stile di vita di Harry che, fino a ieri, la stampa scandalistica britannica chiamava “Principe dei party”. D’altronde, lo sapeva anche il duca di Sussex che con il matrimonio la festa sarebbe finita. E a quel punto, il passaggio dalla pinta alla tisana è stato breve.