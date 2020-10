Meghan Markle non si trattiene più e mostra i primi segni di irritazione in pubblico

editato in: da

Meghan Markle si dà un tono con la camicia a righe

Meghan Markle si tradisce e mostra i primi segni di rabbia durante la video-conferenza in occasione del Fortune’s Most Powerful Women Summit, stando a quanto riferiscono gli esperti del linguaggio del corpo. Un vero e proprio cedimento da parte della moglie di Harry che durante la sua permanenza a Palazzo ha sfruttato le sue doti di attrice per non far trapelare alcuna emozione “sconveniente”.

Invece, anche Meghan non è riuscita a trattenere la stizza di fronte ai continui attacchi dei media. E così mentre dichiarava di non far caso a quanto viene detto o scritto su di lei, ha affermato di essere vittima della disinformazione dei tabloid che appositamente distorcono le sue parole. Una contraddizione che mette in evidenza l’irritazione di Lady Markle che era riuscita a sorridere perfino durante l’ultimo evento di Corte cui ha partecipato lo scorso marzo, quando la tensione nell’Abbazia di Westminster tra lei, Harry, William e Kate Middleton era talmente alta che si poteva tagliare con un coltello.

Rispetto ad allora, l’atteggiamento di Meghan è cambiato ed è apparso meno distaccato dagli eventi che la stanno coinvolgendo. Questo è quanto spiega l’esperta del linguaggio del corpo, Judi James, che ha analizzato il video-intervento della moglie di Harry al Fortune’s Most Powerful Women Summit. “Meghan era seduta sul divano con le maniche della camicia arrotolate per significare che è pronta a mettersi al lavoro e, come dice, mostrarsi autentica qui”. “I gesti con le mani sembrano esprimere sicurezza, come il toccarsi i capelli dà un senso di potenza delicata. Ma la tensione della mascella e lo sbattere ripetuto delle ciglia indica una certa rabbia contenuta, mentre il tono complessivo suggerisce una donna sconcertata di fronte alle accuse che le sono state mosse”.

Prosegue l’esperta: “Meghan enfatizza il suo lato emotivo e distoglie lo sguardo considerando i suoi pensieri mentre parla. E lo scuotere della testa suggerisce un senso di incredulità e sconcerto”. Infatti, nel suo discorso Lady Markle si lamenta di come le sue parole vengano appositamente fraintese per creare scandalo, invece si difende lei non hanno nulla di controverso.

Intanto, incassa un’altra sconfitta legale col Mail online, mentre a Palazzo la cortina di ferro è sempre più fitta e ora anche il Principe Filippo, marito di Elisabetta, è particolarmente irritato con lei.