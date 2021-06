Meghan Markle, il nome “segreto” che le ha dato il Principe Carlo

editato in: da

Meghan Markle, spunta un nuovo retroscena sul suo rapporto con il Principe Carlo. A quanto pare in passato – quando le cose in effetti andavano ancora bene in famiglia – il futuro Re aveva affibbiato alla Duchessa di Sussex un soprannome, rimasto a lungo segreto.

Almeno fino a oggi, dopo le dichiarazioni di Christine-Marie Liwag Dixon, autrice di The List. Come riporta il Daily Express, la Dixon ha affermato che il Principe Carlo aveva dato a Meghan un nomignolo che suona come un “complimento piuttosto azzeccato” per l’ex attrice e oggi consorte del Principe Harry.

“Meghan Markle non ha avuto vita facile da quando si è unita alla famiglia reale – ha detto Christine-Marie Liwag Dixon -. Non solo la stampa l’ha perseguitata implacabilmente, ma ha anche detto che si sentiva meno che a casa nella Famiglia Reale.(…) La Famiglia Reale potrebbe non aver approvato le dimissioni di Meghan e Harry da Reali senior, nonostante lo facessero per sfuggire a un ambiente che chiaramente non era ottimale per la loro salute mentale”.

Poi ha aggiunto: “Tuttavia sembra che il Principe Carlo abbia avuto molto rispetto per la natura resiliente di Meghan.(…) Questo era evidente nel soprannome segreto che avrebbe avuto per lei: ‘Tungsteno’“. Un signor soprannome, a dirla tutta, che in fondo evidenzia come il futuro Re britannico provasse stima nei confronti della nuora. Ne aveva già parlato il corrispondente reale Russell Myers su Lorraine nel 2019, quando affermò che il Principe Carlo aveva scelto questo nomignolo per la natura “dura e inflessibile” come il metallo di Meghan.

“Il tungsteno è il metallo più forte presente in natura sul pianeta – ha proseguito poi la Dixon -. Ciò lo rende un bel complimento tutto sommato”.

Le tensioni in Casa Windsor sono palpabili, come del resto c’era da aspettarsi dopo le dichiarazioni al vetriolo del Duca e della Duchessa di Sussex, che non hanno risparmiato critiche e accuse nei confronti della Royal Family. Tuttavia gli esperti non hanno mai nascosto il fatto che tra il Principe Carlo e Meghan Markle ci sia stato sempre un rapporto basato sul rispetto e la comprensione reciproci. Anzi molti azzardano che ancora oggi suocero e nuora siano su questa lunghezza d’onda, mentre è con il figlio Harry che le cose sembrano irreparabili.

In passato abbiamo visto più volte il Principe Carlo e Meghan chiacchierare in tutta serenità, perfino ridere sotto i baffi durante alcuni impegni ufficiali. Basti pensare, poi, che lui si è proposto di accompagnarla all’altare nel giorno delle nozze con Harry, un gesto encomiabile che di certo non avrebbe mai riservato a una persona verso cui non prova alcuna stima.

Sarà stata una pura formalità, probabilmente. Ma dispiace vedere come siano andate le cose, quando in fondo la famiglia avrebbe potuto continuare a vivere serenamente, con tutti i membri l’uno al fianco dell’altro. L’intervista a Oprah Winfrey, le accuse e tutti i retroscena che son venuti fuori nelle scorse settimane (incluso il fatto che Meghan avrebbe architettato tutto, Megxit inclusa) hanno aperto delle crepe che sarà molto difficile risanare. Anche per una donna granitica come la Regina Elisabetta che in diverse occasioni ha cercato di mediare, soprattutto tra il Principe Carlo e i suoi figli.

Il 12 giugno 2021 si terrà il consueto appuntamento con il Trooping The Colour, la parata che viene organizzata ogni anno per celebrare il compleanno della Regina (che ha spento 95 candeline il 21 aprile). Ma tra la gravidanza e le polemiche, Meghan e Harry non ci saranno. E pare proprio che non abbiano intenzione di far ritorno a Londra.