Meghan Markle, il nome di suo figlio un affronto a Kate Middleton

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

Il nome di Archie, figlio di Meghan Markle e Harry, è un affronto a Kate Middleton e William. A svelarlo è stato il Sun secondo cui la duchessa di Sussex non avrebbe fatto una scelta a caso, ma avrebbe cercato di colpire la cognata usando suo figlio.

Una fonte ha raccontato che diversi mesi prima della nascita di baby Archie, il piccolo George, primogenito dei duchi di Cambridge, aveva fatto una rivelazione. Il bambino si trovava con la sua tata in un parco e si era avvicinato a una persona per accarezzare un cane. “Un addetto alla polizia mi ha chiesto di non fare una foto al bambino – ha svelato il testimone -, cosa che non ho fatto, ma George ha iniziato ad accarezzare il mio cane. Per essere amichevole mi sono impegnata a chiacchierare un po’ con lui e gli ho chiesto come si chiamava, anche se lo sapevo. Con mio grande stupore, ha detto ‘Mi chiamo Archie’, con un grande sorriso in faccia”.

Non è una novità il fatto che i membri della Royal Family usino dei soprannomi fra di loro. Il marito Filippo, ad esempio, chiama la Regina Elisabetta “Cavolo” o “Salsiccia”. William invece si riferisce a lei con il nomignolo “Gary”, perché da piccolo non riusciva a pronunciare il termine “granny”, che vuol dire nonna. Per lo stesso motivo, George chiama la Sovrana “Gan Gan”.

Il principe Carlo e Camilla Parker si riferiscono a loro come “Fred” e “Gladys”. William è “Wombat”, mentre Harry è “Ginger”, infine Kate Middleton viene chiamata dal marito “Babe” o “Babykins”. Anche i piccoli Cambridge hanno dei soprannomi e sembra che per un lungo periodo quello di George sia stato proprio “Archie”. Un nomignolo che sarebbe stato “rubato” da Meghan Markle per darlo al suo primogenito come dispetto nei confronti di Kate Middleton.

Che sia vero o no una cosa è certa: la rivalità fra le due duchesse è sempre più palese. Soprattutto ora che Meghan, ignorando tutti gli appelli della Regina e di Catherine, ha convinto Harry a non tornare a Londra e a trasferirsi a Los Angeles dove lei riprenderà la sua carriera nel mondo del cinema.