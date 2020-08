Meghan Markle, il modo poco royal con cui il Principe Harry è riuscito a conquistarla

editato in: da

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Come corteggia un Principe? In molti, probabilmente, si aspetterebbero gesti eclatanti e, soprattutto, regali costosi. Per questo, il modo in cui Harry ha conquistato Meghan Markle potrebbe stupire: niente fiori o gioielli, ma un semplice messaggio dopo il loro primo incontro, che le ha rubato il cuore.

La storia d’amore tra Harry e Meghan è una vera e propria favola moderna dai risvolti inaspettati. Già a partire dal corteggiamento, infatti, i due hanno dimostrato di essere poco inclini alle rigide regole reali e di voler vivere la vita a modo loro.

Stando a quanto riportato in ‘Finding Freedom’, la biografia non autorizzata di Harry e Meghan, scritta dai corrispondenti reali Omid Scobie e Carolyn Durand, sarebbe stato un sms a far capitolare la Markle e a farle capire di essersi innamorata. Dopo averla conosciuta a una cena, dove erano presenti anche altri amici, il Principe avrebbe deciso di inviarle un breve messaggio. All’interno del testo una faccina che nessuno si aspetterebbe.

I messaggi di Harry – hanno rivelato gli autori del libro – erano spesso brevi e pieni di emoji, in particolare l’emoji fantasma, che usava al posto di una faccina sorridente. Per quale motivo? Nessuno lo sa. Ma Meghan ha trovato questo modo di scrivere sms divertente e adorabile, proprio come il Principe.

A quanto pare, quindi, Harry è solito utilizzare l’emoji che rappresenta un fantasma al posto di quella sorridente. Una particolarità che ha fatto immediatamente sorridere la Markle, divertita e attratta dai modi di fare del figlio più piccolo di Carlo e Diana Spencer.

Gli amici, inoltre, riportano anche ulteriori dettagli sul primo incontro dei Duchi di Sussex. I due si sarebbero notati fin da subito. Harry, dopo la cena, avrebbe manifestato la volontà di far sapere alla sua futura moglie quanto fosse interessato a lei.

Sicuramente – ha dichiarato un amico di Meghan nel libro – non ha nascosto il fatto di essere appassionato.

Il resto è storia: l’approccio di Harry, per quanto strano e, per alcuni, incomprensibile, ha raggiunto il suo scopo. È riuscito a conquistare Meghan e a sposarla in un matrimonio che ha fatto sognare tutto il mondo. E, insieme, hanno preso una decisione che, ancora una volta, ha lasciato tutti senza parole: divorziare dalla Famiglia Reale e trasferirsi negli Stati Uniti. Quali saranno i loro prossimi passi?