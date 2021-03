Meghan Markle, Michelle Obama si schiera: “Non sono sorpresa”

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Sono passati ormai circa dieci giorni da quando l’intervista rilasciata da Meghan Markle e il Principe Harry a Oprah Winfrey è diventata pubblica, ma l’attenzione sulle parole dei Duchi di Sussex non si è ancora spenta. L’opinione pubblica è divisa, e anche alcune star e personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo, hanno deciso di dire la loro.

Ed è così che Meghan Markle ha trovato una preziosa alleata: Michelle Obama. La moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America è da sempre molto attenta a ciò che succede nel mondo. Non si è, quindi, voluta tirare indietro di fronte alle dichiarazioni dell’intervista che più hanno destato scalpore.

Harry e Meghan, infatti, hanno rivelato che a Buckingham Palace, durante la gravidanza della Markle, c’era preoccupazione su quanto scura sarebbe potuta essere la pelle di Archie, il loro primogenito. La coppia ha immediatamente voluto chiarire che, a esprimere timore, non erano né la Regina Elisabetta né il Principe Filippo. Tuttavia, il non rivelare il nome ha aumentato la curiosità di tutti coloro che sono rimasti sorpresi da queste affermazioni.

Chi, invece, non si è detta affatto sorpresa, è proprio Michelle Obama, che durante un’intervista nel programma Today della NBC, ha dimostrato di credere a quanto affermato dalla Markle:

Il tema della razza non è un nuovo costrutto in questo mondo, quindi non è stata completamente una sorpresa sentirla parlare dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri.

L’ex First Lady ha inoltre espresso un pensiero di solidarietà per Harry e Meghan, sperando che tutto si risolva per il meglio, con la pace e con il perdono, poiché la famiglia è più importante di qualsiasi cosa:

La cosa che spero e la cosa a cui penso di più è che questa è prima di tutto una famiglia. E prego per il perdono e per la ricomposizione per loro, in modo che possano usare questa esperienza come momento di insegnamento per tutti noi.

Michelle Obama non è stata l’unica a schierarsi al fianco di Meghan. Nei giorni scorsi anche la pop star Beyoncé ha affermato di provare grande ammirazione per il coraggio dimostrato dalla Markle. Ci saranno altre voci che si solleveranno in suo favore?