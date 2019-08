Meghan Markle, il messaggio segreto nascosto nel post di Harry per il compleanno

editato in: da

Nel post che Harry ha pubblicato su Instagram in occasione del compleanno di Meghan Markle è nascosto un messaggio importante.

La duchessa di Sussex ha compiuto 38 anni, celebrando questo giorno importante insieme a tutta la famiglia. Si tratta del primo compleanno da mamma, il più speciale per Meghan che oggi stringe fra le braccia il piccolo Archie sognando per lui un grande futuro. Per festeggiare il 38esimo compleanno dell’ex star di Suits, Harry ha pubblicato su Instagram un post tenerissimo.

“Buon compleanno alla mia fantastica moglie – ha scritto il secondogenito di Diana -. Grazie per esserti unita a me in questa avventura!”. Parole bellissime che hanno commosso i fan della coppia, oscurando anche il messaggio un po’ “freddino” di Kate Middleton, secondo molti decisamente infastidita all’idea di non essere stata invitata al party di compleanno.

Ma cosa nasconde il post su Instagram di Harry? Fonti di palazzo riferiscono che conterrebbe un messaggio segreto per Meghan. Tante donne infatti in passato hanno provato a rivestire il ruolo che oggi è della Markle, ma nessuna c’è riuscita nel modo giusto.

Basti pensare a Chelsy Davy, storica ex del principe che, dopo una lunga relazione, aveva deciso di lasciarlo perché incapace di sopportare la pressione causata dal suo ruolo. “Era difficile – aveva raccontato -. E col tempo ha cominciato a sembrarmi folle e impossibile. È stata un’esperienza surreale. Cercavo di essere una ragazzina come tutte le altre, ma era orribile”.

Lo stesso è accaduto con tante altre donne sino a quando Harry non ha incontrato Meghan. La Markle, forte e coraggiosa, ha scelto di rimanere accanto al Principe anche nei momenti più difficili, sopportando – spesso stoicamente – frecciatine e gossip, ma anche la rigida etichetta reale.

“Con quel messaggio Harry ha voluto ringraziare pubblicamente Meghan – ha spiegato una fonte di Palazzo al Mirror -. In sole 14 parole ha voluto dire tanto.