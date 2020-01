Meghan Markle e Harry, il messaggio segreto nel discorso di William

editato in: da

La settimana appena passata ha rappresentato, per William e Kate, l’occasione per tornare a farsi vedere in pubblico in coppia dopo la funzione religiosa di Natale. I Duchi di Cambridge hanno infatti visitato, in occasione del loro primo impegno pubblico del 2020, il Kidhmat Center di Bradford, una realtà che si occupa delle esigenze dei membri più vulnerabili della comunità.

Nel corso di questo evento, il Duca di Cambridge ha tenuto un breve discorso. William ha sottolineato in particolare il fatto che a Bradford vivono fianco a fianco comunità cristiane e musulmane. La scelta di questo argomento da parte del primogenito di Carlo e Diana non è sfuggita ai royal watchers e ai tantissimi giornalisti che, in queste settimane, stanno spendendo fiumi di inchiostro per commentare il megxit.

Tra i tanti commenti alle parole di William è possibile citare quello di Russell Myers, giornalista del Daily Mail esperto delle vicende di The Firm. Intervistato durante l’ultimo episodio della settimana del podcast Pod Save the Queen – condotto da Ann Gripper – ha sottolineato che, con questo accenno nel discorso, il Duca di Cambridge ha voluto dire la sua in merito all’attuale crisi che la Famiglia Reale sta vivendo.

A detta di Myers, lo stralcio del discorso di William si potrebbe parafrasare ricavando un riferimento all’importanza della coesione all’interno della famiglia. Chiacchierando con la Gripper nel corso della puntata, il royal editor ha sottolineato che William non è uno sciocco e che ha approfittato dell’occasione per fare, seppur in maniera criptica, un commento sulle vicende che hanno coinvolto la sua famiglia in questi ultimi giorni.

Sempre in merito al breve discorso tenuto da William a Bradford, Myers ha evidenziato il riferimento fatto dal Duca all’importanza di affrontare le sfide piuttosto che rimanere bloccati e ha affermato che il consorte di Lady Middleton si era preparato ad affrontare eventuali domande imbarazzanti sul fratello e sulla cognata.

Il giornalista inglese ha infatti rivelato di aver saputo da una fonte a lui vicina che William aveva pronta una risposta nel caso in cui uno dei giornalisti presenti gli avesse “teso una trappola” introducendo in maniera diretta l’argomento del megxit.