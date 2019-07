Meghan Markle, messaggi segreti nella foto del battesimo di Archie. Coinvolta anche Kate

editato in: da

Meghan Markle, il look al battesimo del figlio Archie

Meghan Markle e Harry hanno deciso di condividere solo alcune foto ufficiali del battesimo di Archie.

Si tratta di immagini posate, realizzate dal fotografo Chris Allerton, studiate nei minimi dettagli. Eppure a sguardi attenti ed esperti non sono sfuggiti segreti rivelatori di quanto sta accadendo all’interno della Famiglia Reale e in particolare nel rapporto tra i Duchi del Sussex e Kate Middleton e William.

Iniziamo proprio da Kate. In assenza della Regina, alla Duchessa di Cambridge è dato l’onore di sedersi sulla sedia accanto ai genitori del battezzato. Camilla siede al lato opposto. Le due donne infatti sono destinate a divenire Sovrane consorti d’Inghilterra.

Lady Middleton sorride guardando l’obiettivo, ma sembra sul procinto di alzarsi, come se volesse fuggire dalla stanza appena possibile. Non è rilassata come la moglie di Carlo che posa tutto il piede per terra e tiene le mani intrecciate in grembo. Kate appoggia solo le punte dei piedi sul pavimento, le mani una sopra l’altra, pronte a essere posate sulla sedie per alzarsi. Insomma, dà l’idea che non abbia voglia di essere lì, in presenza di Meghan e Harry.

William in piedi, dietro la moglie, ostenta un sorriso non troppo convinto. Fin troppo impettito, risulta rigido e innaturale. La sua posizione è piuttosto forzata. Anche nel suo caso, pare insofferente. E poi c’è quella sopracciglia alzata che dà un senso di critica e disapprovazione.

Nella foto compaiono anche le sorelle di Lady Diana. Ma perché il fratello della Principessa, Charles Spencer, non è presente? Lui che è sempre stato molto vicino ai nipoti William e Harry? La spiegazione si troverebbe, riporta l’Express, in antichi rancori risalenti al funerale di Lady D quando Charles fece un discorso che irritò profondamente Elisabetta tanto da definirlo folle.

Infine, un altro dettaglio rivelerebbe che la foto è stata scattata ore prima della pubblicazione su Instagram. Infatti l’orologio che compare nel ritratto segna le 11.54, ma le immagini sono state pubblicate solo alle 16 ora locale. Dunque, Harry e Meghan hanno deciso di far trascorre molto tempo prima di rendere partecipi sudditi e fan del battesimo di Archie. Ancora un’altra delusione.