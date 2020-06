Meghan Markle si sente meno controllata da quando ha lasciato la Famiglia Reale

editato in: da

Meghan Markle, mamma normale con Archie

Meghan Markle, che ha recentemente tenuto un discorso sulla morte di George Floyd agli studenti del liceo che ha frequentato da adolescente a Los Angeles, è sembrata molto meno trattenuta rispetto al periodo in cui era membro senior della Famiglia Reale britannica.

A riportare questa impressione sono state due persone a lei vicine che, scegliendo di rimanere anonime, hanno esposto il proprio punto di vista ai giornalisti di Vanity Fair. Un amico della Duchessa del Sussex, rilasciando dichiarazioni alla testata, ha specificato che ascoltarla parlare agli alunni del suo vecchio liceo è stato, a suo dire, come rivedere “la vecchia Meghan”.

La seconda fonte, una persona che ha lavorato fianco a fianco con l’ex attrice nel campo della beneficenza, ha fatto invece presente che i contenuti esposti nel messaggio virtuale sono parole e sentimenti suoi e, per rimarcare la cosa, ha sottolineato che la Duchessa è stata al 100% sé stessa nel corso dello speech.

Meghan Markle stessa ha riconosciuto le sue esitazioni in un discorso tanto delicato. Il video del suo intervento dedicato agli studenti del suo ex liceo dura circa 6 minuti ed è stato pubblicato sul sito di lifestyle Essence. Durante lo speech, la ex protagonista di Suits si è soffermata sulla stretta attualità USA e sulla situazione di Los Angeles.

La mamma di Archie – che secondo l’astrologa di Lady Diana potrebbe presto dare un fratellino o una sorellina al primogenito – ha altresì invitato i giovani che hanno ascoltato il suo intervento a provare empatia per le persone che hanno una visione del mondo diversa dalla loro. Ha poi elogiato gli insegnanti della High School che l’ha vista diplomarsi più di due decenni fa, definendoli delle persone dalla mente vibrante e aperta.

Ha anche avuto l’occasione per ricordare i consigli ricevuti dalla sua docente di teologia poco prima di una giornata dedicata al volontariato e per incoraggiare gli studenti in merito al loro futuro, dicendosi orgogliosa di poterli chiamare compagni e di essere ansiosa di vedere cosa faranno.

Un discorso che ha messo in primo piano temi non certo semplici, permettendo, come sopra ricordato, a una Meghan sempre più lontana dalle regole e dal controllo della Corte, di ritrovare lo spirito di quando era un’attrice pronta a esprimersi su diversi aspetti dell’attualità, senza la preoccupazione di toccare argomenti scottanti o divisivi.