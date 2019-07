Meghan Markle, il matrimonio con Harry è il miglior copione che abbia mai ricevuto

editato in: da

Per Meghan Markle, il matrimonio con Harry sarebbe ben più di un semplice legame sentimentale, piuttosto la migliore sceneggiatura della sua vita.

Così l’esperta reale Hannah Betts ha commentato la coppia reale durante la trasmissione Meghan & Harry: The Baby Years, durante la quale ha addirittura paragonato la Duchessa di Sussex all’attrice Grace Kelly.

Proprio come la bella star di Hollywood che nel 1956 sposò il Principe Ranieri III di Monaco, anche Meghan ha dovuto rinunciare a una parte della sua vita per entrare a tutti gli effetti nella Royal Family. Come Grace, che ha concluso la sua carriera di attrice, anche la Markle si è trovata a dover limitare – seppur in parte – la sua indipendenza femminile. Perché allora le due donne avrebbero deciso di rinunciare a tutto questo? Per avere un palcoscenico ancora più celebre e ampio, dopo aver raggiunto una fama internazionale come attrici.

Uno degli ex amanti di Grace Kelly le disse, “il motivo per cui hai accettato questo lavoro è che è stato il miglior copione che tu abbia mai ricevuto”. Lo stesso varrebbe anche per la Duchessa di Sussex. “La famiglia dei Windsor è la sceneggiatura migliore che [Meghan] abbia mai ricevuto”, ha rivelato Hannah Betts, che sostiene che l’attrice abbia voluto raggiungere un livello più alto di recitazione con il matrimonio con Harry.

Il biografo del Principe, Penny Junor, ha dichiarato che la carriera di attrice abbia aiutato Meghan ad affrontare al meglio l’ingresso nella Royal Family: “Il fatto che fosse una star probabilmente le ha reso la vita molto più facile in termini di futuro insieme”. Anzi, dato il background della Duchessa di Sussex, questa potrebbe portare solo una ventata di novità alla Casa Reale, soprattutto per quanto riguarda lo stile del piccolo Archie, secondo l’esperta di moda Juliet Angus. Sembrerebbe infatti che Meghan abbia deciso di avere con sé uno stylist per il Royal Baby. Una richiesta abbastanza innovativa per la famiglia reale.

Insomma, la bella attrice americana ricalcherebbe le orme di Grace Kelly, imponendosi come una vera e propria novità. Una sceneggiatura che può durare per sempre, perché la più importante di sempre.