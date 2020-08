Meghan Markle, la mancanza di rispetto alla Regina Elisabetta davanti a Harry

editato in: da

Meghan Markle continua ad attirare su di sé polemiche e discussioni: questa volta sembrerebbe aver mancato di rispetto alla Regina Elisabetta, proprio davanti al Principe Harry.

In questi ultimi giorni il Duca e la Duchessa del Sussex hanno partecipato a diverse iniziative. La coppia ha parlato con un gruppo di giovani del Queen’s Commonwealth Trust, un’organizzazione che garantisce un uso responsabile dei social network.

In una videoconferenza dalla loro nuova villa super lusso a Santa Barbara, in California, Meghan e Harry si sono espressi sull’importanza di avere un “atteggiamento positivo” sul web, condannando il cyberbullismo e chiedendo ai giovani di non condividere contenuti inopportuni e che possono danneggiare gli altri.

È stato proprio durante la videoconferenza che Lady Markle avrebbe “offeso” la Regina Elisabetta: c’è chi l’ha definito un errore in buona fede, una piccola leggerezza, ma Meghan – consapevolmente o meno – ha infranto il protocollo della Corona.

Durante il suo intervento, lodando le attività dell’organizzazione, ha detto rivolgendosi al marito: “Hanno dato sempre una soluzione ai problemi, ed è questo quello che ritengo essere così di ispirazione e che mi rende incredibilmente orgogliosa di poter lavorare col Queen’s Commonwealth Trust, anche perché è il prosieguo dell’eredità di tua nonna“.

Ovviamente, il fatto di riferirsi alla Sovrana come “tua nonna” invece che come “la Regina” non ha giocato a suo favore: i membri della famiglia Reale non parlano mai di lei in termini familiari, ma sempre usando il titolo regale.

Lo scivolone di Meghan ha scatenato ancora una volta tantissime critiche: se per i sostenitori della Corona nelle sua parole c’è una grande mancanza di rispetto per la Regina Elisabetta, per altri invece la Markle dopo tutti questi anni continuerebbe ancora a non conoscere le regole di base del protocollo Reale.

Ma per alcuni l’atteggiamento della moglie del Principe non sarebbe dettato dalla sua ingenuità, piuttosto da una certa arroganza, volta dimostrare che il suo sia un caso “speciale” all’interno della famiglia Reale.

E mentre continuano a costruire il loro futuro negli Stati Uniti, tra le attività benefiche, la ricerca di un lavoro e la volontà di crescere il piccolo Archie lontano dalle dinamiche di corte, Harry e Meghan sono distanti dalla Famiglia Reale. Kate Middleton e William invece stanno assumendo sempre più ruoli di responsabilità, pronti a sostituire la Regina quando sarà il momento.