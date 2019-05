La mamma di Meghan Markle è arrivata a Londra. Baby Sussex in arrivo

editato in: da

In molti sono convinti che Baby Sussex (questo il soprannome dell’erede) sia già nato, i book makers davano per certa la coincidenza tra compleanno della Regina (oggi, 21 aprile) e la nascita del piccolo, tutti aspettano il lieto evento. E non solo in Gran Bretagna.

Che sia ormai questione di ore lo testimonia anche l’arrivo a Londra di nonna Doria Ragland, la mamma di Meghan. La duchessa di Sussex non ha partecipato ai festeggiamenti per i 93 anni della Regina Elisabetta II nell’Easter Sunday, troppo rischioso. C’era Harry, apparentemente rilassato e concentrato sull’amatissima nonna.

LE FOTO: La Regina Elisabetta II e il Principe Filippo: un matrimonio lungo 70

In queste ore di frenetica attesa si susseguono intanto voci e smentite sul futuro prossimo della famiglia. Come detto, Baby Sussex non sarà “esposto” alle telecamere di tutto il mondo come invece successo per i tre figli di William e Kate. Harry e Meghan hanno scelto diversamente, vogliono festeggiare in privato.

L’ultima indiscrezione in ordine di tempo arriva dalle colonne del Times e riguarda il possibile trasferimento della famigliola reale in Africa. Non subito però. Fonti molto vicine al Palazzo parlano del prossimo anno. Harry e Meghan amano profondamente l’Africa, una passione che li accomuna e che non perdono occasione di raccontare.

La duchessa – questo dicono le stesse fonti ben informate – vorrebbe dedicarsi a progetti benefici, Harry sembra intenzionato a cominciare una nuova vita, lontano dagli appuntamenti istituzionali dei Windsor. Nessun attrito nessuna ribellione. Solo voglia di vivere un’esistenza “normale” al fianco di sua moglie e del primogenito tanto desiderato.