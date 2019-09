Meghan Markle, spunta il nome di una madrina del figlo Archie

editato in: da

Da luglio ad oggi, Meghan Markle e il principe Harry non hanno mai rivelato nulla in merito all’identità dei padrini di battesimo del piccolo Archie, venuto al mondo il 6 maggio scorso.

Vanity Fair UK ha però lanciato un’indiscrezione succosa in merito, affermando che tra i padrini e le madrine potrebbe esserci stata Izzy May, 40enne di West London e guru nel campo delle PR. La May si è presentata al battesimo di Archie accompagnata dall’amico Markus Anderson, direttore dell’esclusivo club privato Soho House. Secondo i rumors più accreditati, sarebbe stato proprio Anderson a presentare Izzy e Meghan e a favorire l’inizio di un rapporto molto importante per la Duchessa di Sussex.

La May, che ha alle spalle un’esperienza come direttrice della comunicazione di Burberry, sarebbe stata infatti una delle persone più vicine a Meghan nel periodo iniziale della sua vita in Gran Bretagna. La donna ha partecipato anche al matrimonio reale nel maggio del 2018, sedendo a fianco di altri invitati illustri come Serena Williams, Oprah Winfrey e la coppia George Clooney – Amal.

Il rapporto tra Izzy May e Meghan Markle non era noto al grande pubblico fino a poco tempo fa. La cosa non desta sorpresa, dato che la PR evita accuratamente i social media e Meghan Markle non ha modo di utilizzarli con account personali per via del protocollo reale. Una fonte autorevole h però rivelato al tabloid Daily Mail che le due donne trascorrono spesso del tempo assieme. Ha ioltre specificato che Izzy è una delle più care amiche di Meghan e che la Duchessa di Sussex apprezza molto la sua compagnia.

La fonte del Daily Mail ha altresì sottolineato che la May ha aiutato Meghan ad ambientarsi a Londra e che la consorte del Principe Harry si fida molto di lei. Oltre all’esperienza in Burberry, Izzy ha all’attivo un periodo di lavoro come PR presso l’agenzia londinese Freuds, dove è stata assunta nel lontano 2001.

Molto amica di David Beckham, è oggi direttrice marketing della DB Ventures, società che gestisce tutte le licenze che ruotano attorno al brand dell’ex calciatore e marito di Victoria Adams. Anche David e Victoria hanno presenziato al Royal Wedding del 2018 e sembra che a presentarli a Meghan ed Harry siano stati proprio Markus Anderson e Izzy May.