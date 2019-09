Meghan osa un look trasparente alle nozze dell’amica, ma non spegne le polemiche

editato in: da

Meghan Markle a Roma per le nozze dell’amica in look Valentino

Continuano le vacanze romane di Meghan Markle e Harry che sono arrivate al culmine con la partecipazione alle nozze di Misha Nonoo, una fra le migliori amiche della duchessa di Sussex.

Un matrimonio super glamour e lussuoso a cui hanno preso parte celebrity e star del jet set, compresa la coppia reale che non poteva mancare a questo appuntamento. Secondo alcune indiscrezioni infatti sarebbe stata proprio Misha, nell’ormai lontano 2016, a organizzare l’incontro fra Meghan e Harry, stravolgendo la vita di entrambi.

Per questo Meghan ha fatto di tutto per presenziare alle nozze, contravvenendo persino al divieto della Regina. La coppia ha raggiunto Roma viaggiando su un volo di linea, dopo le critiche ricevute quest’estate per l’uso di un jet privato, ma questo non è servito a spegnere le polemiche. I sudditi e la stampa britannica infatti non hanno preso bene la decisione della Markle di concedersi una breve vacanza in Italia, lasciando a casa Archie, prima di partire per l’Africa per un tour reale insieme a tutta la famiglia.

In tanti sono convinti che Meghan non abbia mai dimenticato la sua vita da diva di Hollywood e questo, con il tempo, potrebbe causare molti problemi alla Royal Family. Polemiche a parte, la duchessa di Sussex è apparsa sorridente alle nozze di Misha, sfoggiando per l’occasione un abito Valentino Haute Couture. Trasparenze e dettagli luminosi hanno fatto brillare l’ex star di Suits, che ha optato per un raccolto morbido, con un ciuffo ribelle. Accanto a lei Harry, che è apparso impeccabile nel suo frac. Come sempre in patria non sono mancati commenti e critiche per il look della duchessa, giudicato inadatto.

La cerimonia di nozze fra la stilista e il potente finanziere e magnate del petrolio Mikey Hess si è svolta a Villa Aurelia al tramonto alla presenza di 200 invitati. Fra loro la top model Karlie Kloss, avvistata anche per le vie di Roma, la coppia di Hollywood, Orlando Bloom e Katy Perry, e il presentatore James Corden con la moglie.

Non potevano mancare nemmeno Eugenia e Beatrice di York che sono legatissime a Misha Nonoo. Il matrimonio, come era prevedibile, è stato blindatissimo, per questo i fotografi non sono riusciti a immortalare al meglio la sposa. Sembra che per l’occasione la stilista si sia disegnata da sola l’abito, optando per una linea essenziale, color ecru.