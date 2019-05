Meghan Markle, il look post parto fa già tendenza. Chi è la stilista Grace Walles Bonner

editato in: da

Che Meghan Markle non perda occasione per far parlare di sé è cosa nota ormai. Ancora una volta, in occasione della nascita e della presentazione del Royal Baby Archie Harrison.

La Duchessa del Sussex, più in forma che mai, si è mostrata assolutamente splendida in un magnifico trench dress bianco, firmato dalla stilista anglo-giamaicana Grace Wales Bonner. Ed è subito tendenza!

Un vero e proprio boom dunque quello della Duchessa più chiacchierata del web, che a poche ore dal parto, ha letteralmente fatto il giro del mondo attraverso le foto che la ritraggono in uno splendido abito bianco abbinato a una cintura alta in vita, che mette ancora più in risalto le morbide curve.

Inutile dire che già nelle giornate successive al parto, mentre il mondo intero attendeva di scoprire quello che sarebbe stato il nome del Royal Baby, Google Trends subiva una netta impennata del 2400% proprio grazie alle ricerche dell’abito firmato Wales Bonner. Chi è dunque la stilista scelta non a caso dalla stessa Meghan per la sua prima uscita pubblica post-parto?

Grace Wales Bonner, designer emergente anglo-giamaicana, ma dalle influenze fortemente americane, dal 2014 ha lanciato il suo brand nato inizialmente per soddisfare il pubblico maschile per poi solo successivamente estendersi a quello femminile. Appassionata di cultura black, ha sempre amato la musica, l’arte e la letteratura, fattori che ne hanno fortemente influenzato le sue creazioni.

Il suo debutto alla London Fashion Week, grazie al quale è stata premiata come “miglior designer emergente per uomo”, l’ha vista protagonista con una collezione uomo dal concept “intellettuale”, dove non sono mancati i riferimenti alla black culture e in cui è riuscita a sovvertire una tipica immagine machista, sostituendola con un’impronta più profonda e ricercata.

Elegante, sobria e raffinatissima, Grace Wales Bonner ha recentemente raggiunto l’apice del successo anche grazie all’invito a collaborare con Dior per la Collezione Resort 2020, da parte di Maria Grazia Chiusi, direttrice artistica della nota Maison.

Pragmatica, versatile, volta ad esaltare la femminilità senza eccessi ma sempre in modo naturale, sentiremo sicuramente parlare ancora di lei: il suo elegante abito tuxedo creato per la Duchessa del Sussex farà ancora discutere, quanto basta per rendere la stilista, un’autentica celebrity “reale”.