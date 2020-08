Meghan Markle in look bianco e cappello di paglia mostra la nuova casa

editato in: da

Meghan Markle, in vendita la casa in cui ha vissuto da piccola

Look bianco e cappello di paglia: Meghan Markle ha mostrato per la prima volta la sua nuova casa. La moglie di Harry ha infatti rilasciato una lunga intervista a Gloria Steinem, scrittrice e icona del femminismo, pubblicata sui canali social di Makers Woman. Una lunga chiacchierata durante la quale, ancora una volta, l’ex star di Suits ha preso una netta posizione riguardo numerose tematiche importanti.

Solo qualche settimana fa Meghan era apparsa in un video pubblicato su Instagram in cui aveva svelato di essere molto felice e aveva attaccato la stampa britannica, rea di aver reso un inferno la sua vita a Londra. Nella clip si vedeva una finestra e in molti si erano chiesti se la Markle fosse nella sua nuova villa di Santa Barbara. In queste ore la duchessa di Sussex ha deciso di mostrare meglio la casa. Si tratta di una magione costata milioni di dollari e acquistata dalla coppia con l’aiuto di Carlo e di un mutuo che ora dovranno ripagare.

La proprietà, oltre a numerose stanze, comprende anche un gigantesco parco. Proprio nel giardino della villa si è svolta l’intervista di Meghan Markle. Nel corso della chiacchierata, la star è apparsa molto rilassata, sfoggiando un cappello di paglia. A interrompere la conversazione ci hanno pensato Guy e Pula, i cani dei Sussex che hanno fatto irruzione sulla scena. L’attrice è scoppiata a ridere, mentre la Steinem ha commentato: “Vogliono stare davanti alle telecamere”.

Meghan ha poi esortato le giovani donne a votare, esercitando un diritto conquistato grazie a molte battaglie. “Tante persone non ricordano quante donne abbiano combattuto, e quanto duramente, per garantire a noi, oggi, il diritto al voto – ha detto – […] La cabina elettorale è l’unico luogo in cui siamo tutti uguali”. Nonostante sia ormai lontana da Londra, la Markle continua a essere sotto la lente d’ingrandimento. Sembra infatti che la Regina stia guardando con preoccupazione alle sue dichiarazioni politiche sempre più frequenti e a prese di posizione piuttosto nette. Non a caso da Buckingham Palace in molti avrebbero definito questa nuova intervista in modo molto duro, come “un’opportunità per Meghan per continuare a intervistare se stessa”.