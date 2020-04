Meghan Markle, lo sfogo amaro su Kate Middleton

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

Meghan Markle avrebbe confessato a degli amici di aver subito un trattamento diverso dalla Famiglia Reale rispetto a Kate Middleton.

Secondo quanto rivelato al Daily Mail da una fonte, la moglie di Harry si sarebbe sfogata affermando che se la stampa inglese avesse trattato Kate come ha trattato lei, Buckingham Palace sarebbe subito intervenuto per cambiare le cose e sistemare un sistema di comunicazione ormai obsoleto e lacunoso.

“Sarebbero state apportate modifiche”, ha insistito Meghan, se sua cognata avesse subito le stesse umiliazioni che ha subito lei. L’indiscrezione è comparsa pochi giorni dopo la decisione dei Sussex di troncare ogni rapporto con quattro testate britanniche, a seguito proprio delle critiche, considerate ingiuste e non veritiere, che sono state mosse contro di loro.

L’amico di Lady Markle ha poi proseguito: “Meghan ha detto che nessuno nella Famiglia Reale dovrebbe essere sorpreso dall’annuncio. Tutti sapevano cosa pensava Harry della stampa inglese. Se Kate fosse stata criticata, nessuno l’avrebbe tollerato”. Meghan avrebbe poi amaramente constatato che il Palazzo ha sempre favorito Kate. E ha aggiunto: “Harry doveva fare qualcosa per proteggere me, nostro figlio e sua madre”.

Sempre secondo l’insider, il Principe si sarebbe rivolto più volte a suo padre Carlo e a sua nonna, la Regina Elisabetta, per denunciare il bullismo subito da sua moglie, ma nessuno avrebbe fatto qualcosa per cambiare il protocollo. Meghan sarebbe stata esasperata nel vedere gli appelli del marito restare inascoltati. Di fronte a questa indifferenza, sempre stando al racconto della fonte, Harry avrebbe deciso di agire alternativamente perché non voleva che la sua vita e il suo matrimonio andassero in frantumi.

Da qui la soluzione, annunciata a gennaio, di lasciare la Famiglia Reale e di trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti dove hanno comprato casa a Malibu, nonostante le difficoltà economiche.

Altre indiscrezioni, pubblicate su New Idea, affermano che i Sussex sono pronti a comparire in un documentario dove racconteranno la loro vita attuale, ma anche segreti d’infanzia, dettagli sul loro amore ed eventi legati alla Megxit. Buckingham Palace comincia a tremare.