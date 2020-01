Meghan Markle, l’errore imperdonabile con la Monarchia. E Kate Middleton ne approfitta

editato in: da

Kate Middleton, la gonna animalier da 30 euro. E Meghan risponde

Meghan Markle ha commesso un errore di valutazione sul suo matrimonio con Harry. Soprattutto aveva “aspettativa irrealistiche” sul suo ruolo all’interno della Famiglia Reale, pensando che il suo ingresso a Palazzo le avrebbe dato una popolarità immediata e incondizionata.

Questa è la valutazione che ha dato al Daily Mail l’esperto in questioni reali, Omid Scobie, analizzando il comportamento di Meghan. Ha proseguito: “Penso che uno dei più grandi errori che abbia commesso Meghan, e l’ho sentito da diverse fonti vicine a lei, è che pensasse che questo ruolo arrivasse quasi con una popolarità immediata“.

Il fatale errore di valutazione commesso dalla Duchessa del Sussex ha fatto fallire il suo progetto di vita all’interno della Monarchia inglese.

Lady Markle in altre parole pensava che la luna di miele con la Famiglia Reale e i media sarebbe continuata per sempre, come ai tempi del royal wedding. Ma così non è stato e lei non ha saputo affrontare la situazione. Anche se, prosegue l’esperto, nessuno si aspettava un crescendo di tensioni interne ed esterne, come quelle che si sono verificate.

Omid definisce Meghan “ingenua” rispetto al ruolo e al compito che andava a svolgere per la Famiglia Reale. In altri termini, non ha capito fino in fondo quali sarebbero state le conseguenze per la sua vita quando ha sposato Harry. Risultato? Non ha retto alle imposizioni di Corte e per lei e il consorte non c’è stata altra possibilità che il divorzio dalla Famiglia Reale, come il Principe ha confessato apertamente.

Mentre Lady Markle si sta costruendo una nuova vita in Canada, Kate Middleton si è ripresa la scena in Inghilterra. Per 20 mesi l’ha dovuta condividere con la cognata tra cattiverie, tensioni e dispetti vicendevoli.

La Duchessa di Cambridge ha reagito positivamente al Megxit, rinforzando la propria immagine. Negli ultimi eventi pubblici ha dimostrato di aver raggiunto una maggiore consapevolezza di sé e e del suo ruolo nella Monarchia, interpretando al meglio il “new royal order”.

Questo rafforzamento Kate l’ha manifestato con una maggiore sicurezza nei discorsi pubblici, ma anche con più grinta negli ultimi look sfoggiati, dall’abito low cost di Zara all’outfit anni ’70, osando perfino con una gonna animalier.