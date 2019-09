Meghan Markle lancia la sua linea di moda e sfida il Palazzo

editato in: da

Meghan Markle lancia la sua collezione di moda e rinnova la Monarchia anche in fatto di beneficenza.

Dopo aver pressato Harry per separarsi dall’associazione fondata con William e Kate Middleton, la Duchessa del Sussex ha preso in mano la situazione coronando uno dei suoi desideri: diventare stilista, come la sua amica Jessica Mulroney. Certo, Lady Markle lo fa a fin di bene e senza lucro.

La moglie di Harry ha quindi presentato la sua capsule collection, condividendo sul suo profilo Instagram alcune foto scattate il mese scorso per presentare i capi disegnati dalla Duchessa. Meghan ha lavorato a stretto contatto con la Smart Works Charity che si occupa di aiutare le persone in cerca di lavoro. I cinque modelli di Meg sono pensati per far parte del guardaroba di donne che devono presentarsi a un colloquio, facendole sentire più sicure di sé. Per altro la sua prima visita alla Charity suscitò scandalo.

Pubblicando le foto, la moglie di Harry ha spiegato lo scopo della sua attività: “Da quando mi sono trasferita nel Regno Unito, è stato estremamente importante me incontrare le comunità e le organizzazioni locali e cercare di fare di tutto per aiutarle. Solo un anno fa abbiamo lanciato il libro di cucina “Insieme” con le donne della cucina Hubb a Grenfell. Oggi, un anno dopo, sono entusiasta di celebrare il lancio di un’altra iniziativa di donne che sostengono le donne e di comunità che lavorano insieme per il bene comune”.

La collezione, che comprende giacca, pantaloni, vestito, camicia, borsa, è in vendita per due settimane. Per ogni capo venduto, uno sarà dato a Smart Works che si occuperà di aiutare le donne in difficoltà. Tra i modelli acquistabili c’è un abito a 19,50 sterline, borsa e giacca a meno di 200 sterline.

Nelle foto, realizzate da Jenny Zarins, Meghan è ritratta con una maxi camicia a righe di With Nothing Underneath, jeans skinny e décolletée. La Duchessa s’intrattiene con le modelle, sistema gli abiti, abbraccia le donne che lavorano sul set, contravvenendo alle regole di Corte.

Il suo modo innovativo di fare beneficenza contravviene alla tradizione monarchica. Meg si presenta come donna imprenditrice e indipendente. Harry non partecipa all’iniziativa e la Regina tace.

La presentazione della collezione segna la fine del congedo maternità di Meghan. La Duchessa per l’occasione ha sfoggiato un look classico: camicia bianca, pantaloni a sigaretta neri e décolletée color cuoio. Lady Markle torna a incantare e la sfida con Kate ha inizio.