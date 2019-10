Meghan Markle in lacrime: tutti la sostengono, ma Kate rimane in silenzio

editato in: da

È passato davvero poco da quando Meghan Markle ha aperto il suo cuore, mostrandosi come non aveva mai fatto nel corso di un’intervista rilasciata al conduttore Tom Bradby. Un messaggio, quello della duchessa di Sussex, che rivela tutte le sue fragilità e preoccupazioni e che non ha tardato a colpire le tante persone che la seguono.

In primis ha fatto centro con il giornalista Greg Hogben che su Twitter ha pubblicato il video dell’intervista, dicendosi profondamente commosso per le rivelazioni fatte dalla duchessa. Nel giro di poche ore, decine di migliaia di persone hanno condiviso questo stesso sentimento dando origine a una vera e propria campagna social per sostenere Meghan. Un’ondata di tweet e messaggi che attraverso l’hashtag, diventato ormai virale, #weloveyoumeghan mostrano tutto l’affetto e la comprensione dei suoi fan: oltre 70 mila seguaci che hanno voluto spendere un pensiero per la duchessa di Sussex.

Ma tra tante manifestazioni d’affetto è difficile non notare l’assenza di persone che almeno sulla carta dovrebbero essere vicine a Meghan. Infatti, William e Kate Middleton, impegnati nei giorni scorsi in un tour in Pakistan, ancora non hanno rotto il silenzio in merito allo sfogo della cognata. Non una parola di sostegno o un semplice gesto che in qualche modo possa far percepire la comprensione da parte di chi, proprio come Meghan, è costantemente sottoposto al giudizio dell’opinione pubblica.

Un silenzio quello di Kate che non fa che alimentare le dicerie circa i rapporti difficili tra le due duchesse, spesso messe a confronto dai media internazionali. Da un lato c’è Kate, apprezzata e ammirata, ligia ai doveri di corte e sempre impeccabile nei look, dall’altro c’è Meghan, spesso criticata per le sue scelte in fatto di stile e non ancora pienamente a suo agio con gli impegni istituzionali. Due donne molto diverse, ma che al tempo stesso si trovano a vivere tutte le difficoltà che il mondo reale impone, con i suoi rigidi usi e costumi.

Solidarietà femminile? Comprensione e sostegno? Sentimenti tanto attesi dai fan ma che per ora sembrano non trovare spazio nelle manifestazioni di Kate Middleton.

Ma nonostante tutto Meghan non ha nulla da temere: da oggi accanto a lei oltre al principe Harry, anche tantissime persone comuni che la apprezzano e la sostengono in questo momento di debolezza.